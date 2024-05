GENERALNI DIREKTOR TELEKOMA LUČIĆ: Pet startapova Telekoma sa potencijalom preko milijardu dolara!

Telekom Srbija, najuspešnija srpska kompanija i najveći operater u regionu Zapadnog Balkana, ubrzano se priprema za budućnost: od investiranja u primenu najsavremenije veštačke inteligencije, preko uvođenja različitih inovacija i novih TV kanala za najkvalitetnije korisničko iskustvo, do edukativnih kampanja o pravilnom korišćenju digitalnih tehnologija.

Naša ambicija je da budemo lider digitalnog doba, poručio je generalni direktor Telekoma Srbija Vladimir Lučić danas na TV Prva.

Jedna od najvećih uzdanica kompanije za budućnost, za nove izvore prihoda i tehnološki napredak, jeste “venture capital” fond namenjen investiranju u startapove, osnovan 2021. i prvi takve vrste u regionu.

- Telekom Srbija čvrsto veruje u snagu pametnih inicijativa edukovanih i inovativnih mladih ljudi u Srbiji i okruženju i hoćemo da ulažemo u njih. Dosad smo preko našeg TS Ventures fonda investirali u 12 startapova sa globalnim potencijalom. Nismo se mnogo zaletali, imamo vrhunski profesionalan međunarodni tim eksperata, koji vrlo pažljivo odlučuje gde ulažemo. Već smo prodali jedan startap, za cenu trostruko veću od investicije. Svi imaju izuzetnu perspektivu, a čak njih pet ima potencijal “jednoroga”, da dostignu vrednost veću od milijardu dolara, i bazirani su na primeni veštačke inteligencije (AI) - jedan namerava da napravi pametne naočare, koje se automatski prilagođavaju dioptriji korisnika; drugi je iz domena primene AI u mikroprocesorima i spada medu 20 startapova sa najvećim potencijalom na celom svetu u primeni AI u hardveru; jedan se bavi primenom AI za zaštitu intelektualne svojine na internetu, gde je “piraterija” ogroman problem; četvrti od navedenih namerava da preko AI kompanijama olakša prodaju, a peti da se interfejs maksimalno prilagodi korisnicima - objasnio je Vladimir Lučić.

Kako je istakao, Telekom poziva mlade pametne ljude da se jave TS Ventures fondu, da o svojim idejama razgovaraju sa stručnim timom, preciziravši da je vrlo poželjno da se te ideje odnose na primenu AI, jer je to interesantno najvećim svetskim fondovima i ima ogromnu perspektivu.

Telekom Srbija je ujedno društveno odgovorna kompanija koja se čvrsto zalaže za odgovorno korišćenje novih tehnologija. Zbog toga je pokrenuta kampanja “Dečji svet je veći od ekrana”, u okviru koje je u nedelju u Beogradu održana prva od četiri predviđene javne tribine.

- Odlučili smo da napravimo veliku kampanju koja bi dodatno edukovala pre svega roditelje kako da deci, koja su u razvoju, omoguće odgovorno korišćenje mobilnih telefona i tablet uređaja, da se koriste za edukativne sadržaje, kontrolisano i u limitiranom vremenu. Naučno je utvrđeno da prekomerna upotreba digitalnih uređaja kod male dece dovodi do zaostajanja u razvoju, a svakako je važan i element bezbednosti na internetu i izloženosti neprikladnim sadržajima. Kao najveći operater u zemlji i regionu smatramo da imamo obavezu da budemo odgovorni i edukujemo roditelje o ovom važnom fenomenu - naglasio je Lučić.

Prvoj tribini kampanje “Dečji svet je veći od ekrana” prisustvovalo je više od hiljadu ljudi, što je za događaje ovakvog tipa impozantan broj, a vrhunski stručnjaci koj su govorili dobili su elektronskom poštom više stotina pitanja. Sada na red dolazi Novi Sad, gde će tribina biti održana 26. maja, zatim 8. juna je Kragujevac i 15. juna je Niš.

Vladimir Lučić je pozvao sve zainteresovane da dođu na tribine, ulaz je slobodan, a tema vaspitavanja dece u digitalno doba izuzetno je aktuelna i na svetskom nivou.

Društveno odgovornoj edukaciji biće namenjen i novi TV kanal iz ponude Arena Grupe - “Arenica”, koja će se baviti popularizacijom sporta i uopšte zdravog načina života kod dece i mladih, a planirano je da startuje do kraja godine.

Za to vreme, stariji će moći da uživaju u novom filmskom kanalu Telekoma “Superstar 3” sa isključivo domaćom produkcijom.

- Imamo mnogo starih odličnih domaćih filmova koje smo digitalizovali, više od 400 njih, koji su sada u izvanrednom tehničkom stanju i biće pravo zadovoljstvo gledati ih, sa sjajnom slikom i tonom. “Superstar 3” će, dakle, da prikazuje isključivo domaću produkciju, a pravimo ga za čitav svet i nadamo se da ćemo ga prodavati i globalno - istakao je Vladimir Lučić.

Što se tiče informativnih kanala iz medijskog portfolija Telekoma Srbija, do kraja oktobra startuje američki “Njuzmaks”, za koji je dobijena ekskluzivna regionalna licenca, i koji će doprineti da informisanje građana bude još kvalitetnije, atraktivnije i raznovrsnije.

- Počeli smo sa ekspanzijom u Nemačkoj, gde do kraja godine planiramo da otvorimo oko 30 sopstvenih poslovnica, pored više desetina hiljada prodajnih mesta naših postpejd i pripejd kartica preko distributera. Nemačka je najbogatije tržište u okviru EU sa brojnom dijasporom iz našeg regiona, imamo izuzetno atraktivnu ponudu i očekujemo fantastične rezultate - naglasio je generalni direktor kompanije Vladimir Lučić. Već za par nedelja svi zainteresovani u Nemačkoj, Austriji i Švajcarskoj, gde je Telekom takođe prisutan, kao i u Srbiji i okruženju, imaće priliku da kupe najmodernije TAG uređaje iz ponude Telekoma Srbija, za najbrže i najlagodnije putovanje po regionu - taman pred sezonu letnjih odmora!

Ulaganja u domaći sport Arena Sport kanali postali su jedan od bitnih faktora čitavog srpskog sporta, ukazao je Vladimir Lučić za TV Prva.

- Država poslednjih godina, pre svega na inicijativu predsednika Aleksandra Vučića, mnogo ulaže u sport, dok mi promovišemo kako za publiku najatraktivnije sportove, tako i one zapostavljene, a koji imaju sjajan potencijal. Dobar primer je boks, koji u Srbiji do juče praktično jedva da je postojao, a sada smo dobili 20 medalja na međunarodnim takmičenjima i nadamo se odličju čak na predstojećim Olimpijskim igrama u Parizu - objasnio je Lučić. Takođe, Arena sport i Telekom Srbija instalirali su optički internet i kamere, kojima se upravlja preko veštačke inteligencije, u više od 50 sportskih hala širom Srbije kako bi korisnici iz zemlje i inostranstva mogli da prate lokalna sportska takmičenja. To je izuzetan primer aktivnosti Telekoma na popularizaciji sporta, povezivanju dijaspore sa maticom, razvoju najbržeg interneta i uspešnoj primeni najnovijih digitalnih tehnologija.