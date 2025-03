Edin Kolašinac iz udruženja Otvorena ruka rekao je za Kurir da će nastaviti da pomažu ovu porodicu još neko vreme, dok finansijski ne ojačaju.

- U julu smo ih doveli u Novi Pazar. Nada nas je našla i kontaktirala s nama, nekoliko puta smo ih obilazili u Nišu, nosili im hranu, novac, garderobu da mogu da prežive. Oni su imali želju da dođu ovde i mi smo uz pomoć dobrih ljudi uspeli da taj projekat izvedemo do kraja. Preuzeli smo brigu da im neko vreme plaćamo kiriju i ostale troškove. Žena je visprena i pravi specijalitete koji su tipični za Palestinu, pa je time počela da se bavi. Sada imaju nekih prihoda, sigurno da to nije zadovoljavajuće, ali oni pokušavaju da razrade to. Zajednica ih je dobro prihvatila i pomažu im ljudi. Nada je već dobila srpsko državljanstvo, kao i deca, dok suprug ima dozvolu boravka na dve godine. Oni su psihički bili katastrofa, ali sad se već vidi boljitak - naveo je Kolašinac.