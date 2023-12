"DVA VOJNIKA VUKU DETE U ZATVOR" Svedočanstvo Srpkinje iz Gaze koje prevrće želudac: UBIJENO 7.000 NAJMLAĐIH PALESTINACA (VIDEO)

Rat na Bliskom istoku odneo je mnogo toga, a svojim intezitetom i surovošću je uspeo da rat Ukrajine i Rusije stavi u drugi plan.

Ipak, mimo materijalne, teško obnovljije, ali i nekih permanentnih šteta, najveća osuda i panika se digla upravo zbog ubijene dece, a njihov broj je prešao 7.000 tela.

foto: AP

Za jutarnji program Kurir televizije, iz prve ruke, iz nešto bližeg ugla, brutalnost rata je opisala dr Snežana Anđelić, dečiji psiholog i psihoterapeut, koja je četiri godine radila upravo sa palestinskom decom.

- Sve to deluje toliko iracionalno, da je meni kao starijoj osobi trebalo vremena da shvatim da li je ovo zapravo stvarno, da li stvarno vidim dva vojnika kako vuku dete od osam godina, te ga odvode u zatvor. Kada smo od roditelja hteli da dobijemo odgovore šta se dešava, razumeli smo da ne mogu da prisustvuju saslušanju. To je bilo najtragičnije, jer će decu to saslušanje, ta tortura, totalno da ih traumatizuje, da im uništi čitavu budućnost.

Potom je rekla da deca ne mogu da spavaju, pa su im davali igrače kako bi ih smirili:

01:28 U GAZI SAM VIDELA DVA VOJNIKA DA VUKU DETE U ZATVOR Dramatična ispovest srpkinje: Deci smo pravili igračke, ne mogu da spavaju

- Nema im mirnog sna, a ono što sam primetila da deca često pričaju jeste da ne spavaju jer su stalno u iščekivanju, a mi smo im dali igračke kako bismo ih smirili. Koristili smo razna sredstva kako bismo ih smirili, razne vežbe opuštanja, ali se ona nikada u potpunosti ne opuste.

Potom je iznela reč o palestincima kao narodu:

- U Gazi sam se izgubila, neka žena je sa mnom hodala pola sata kako bi mi pokazala gde mi je hotel, toliko su gostoprimljivi i toliko zahvalni. Vozač koji me vozio na trening, pokazivao mi kako mu rodilo voće, taj narod toliko malo ima, a ipak je toliko zahvalan. To je nezamislivo u mnogim zemljama, mi govorimo o jednom pitomom narodu, napaćenom, koji su otkrili kako da prežive u toj situaciji.

Postoje tvrdnje da Hamas decu koristi kao živi štit, pa je psiholog rekla sledeće:

- Ovo nije rat protiv Hamasa. Otkad je 7.000 dece Hamas? Mi ne govorimo o ratu protiv Hamasa. Hamas je posledica jedne okupacije od 1948. godine. Šta god da čovek radi, koliko god da ste ugroženi, vi nemate pravo da kaznite 7.000 dece. Nemate pravo da oduzmete život. Zato postoje UN, mi smo ih svi osnovali da bi rešavale ove probleme, baš da bismo sprečili da neko sebi dozvoli da ubije 7.000 dece.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs / L. Majer

Bonus video:

02:45 GAZA JE SADA OGROMNA DEČJA GROBNICA! Dugogodišnji dopisnici iz Nemačke i Turske za Kurir: Organizacije bezbednosti SU NEMOĆNE