"PUTINU BIO NEOPHODAN RAT NA BLISKOM ISTOKU" Analitičar upozorava na moguću strategiju ruskog predsednika usmerenu ka VAŽNOM cilju

O razvoju situacije na bliskom istoku govorili su u emisiji Usjanje Vinko Pandurević, general u penziji, Zoran Vuletić, predsednik Građansko demokratskog foruma GDF i Ivan Miletić, stučnjak za odbranu i bezbednost.

Pandurević je komentarisao izjavu Antonia Gutereša da je Gaza postala "dečje groblje".

- Gutereš se našao između čekinja i nakovnja. Vrlo je iskreno govorio. Mislim da su njegove izjave potpuno opravdane. Ako pogledate posetu Blinkena i kad vidite njegovu izjavu na konferenciji za novinare gde kaže: Činimo ogromne napore da se obezbedi humanitarna pomoć ljuduma u Gazi i verovatno neki humanitarni prekid dejstava ispada kao da tamo ne padaju projekltili po glavama stanovnika. Vi imate utisak da se vodi neka diplomatska borba da se nešto benigno zaustavi. Međutim Izrael je ovde formirao jednu strategiju i odlučio je da sa Hamasom završi za sva vremena - rekao je Pandurević.

Miletić je ocenio da se ovakvim ratovima širi spirala zla i da se javlja opasnost od sledećih generacija terorista:

- Svi vidimo koliko je Hamas brutalniji od recimo PLO. Oni su hvatali jedan avion i pregovarali, ali ovo što je Hamas uradio pokazuje sistematsku brutalnost. On će sada dobiti generacije svojih sledbenika. Oni će postati Šehidi. Kada mi gledamo iz svog civilizacijskog okruženja ne shvatamo koliko su nam kulturološki daleki narodi koji se bore na bliskom istoku. Jedino što nam je zajedničko to je Stari zavet, ali ko je od nas pročitao Stari zavet? Dosta je dubok jaz između ovog sukoba i kako ga mi percipiramo. Ali on će kreirati novu spiralu zla. Oni sada mogu da unište Hamas, kao što je Al kaida navodno uništena.

Vuletić je doveo rat na bliskom istoku sa ratom u Ukrajini uz mogućnost da on odgovara interesima ruskog predsednika:

- Dogovor je jako daleko sudeći po tome što vidimo iz izjava visokih međunarodnih zvaničnika. Ja bih ovaj rat posmatrao u malo širem kontekstu tj. doveo bih ga u vezu sa agresijom Rusije na Ukrajinu. Mislim da je ovakav rat bio prilično neophodan Putinu kako bi skrenuo veliku pažnju sa ukrajinskog ratišta i kako bi izazvao dodatne nesuglasice u svetu po pitanju podrške Ukrajini. Kada vidimo koliko su se puta sreli zvanićnici Hamasa i Putina ne bih uopšte isključio podstrek Putina Hamasu. Putinu ne ide po planu kakav je zamislio pre dve godine.

