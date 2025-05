Stanje je više nego ozbiljno, a država kreće u, kako navode, sveobuhvatno rešavanje. Problema je mnogo, ali plan je i da se proširi lista inovativnih lekova, kao i da svi oboleli od dijabetesa tipa 1 (T1DM) imaju pravo na senzore za kontinuirano merenje glukoze o trošku države do kraja 2028.

Ova podmukla bolest hara Srbijom, do 2035. imaće je svaki osmi stanovnik: Dugo ne daje nikakve simptome dok razara organizam, upozoravaju lekari

Društvo Ova podmukla bolest hara Srbijom, do 2035. imaće je svaki osmi stanovnik: Dugo ne daje nikakve simptome dok razara organizam, upozoravaju lekari

Sprečiti nastanak dijabetesa ili , ako to nije moguće, bar njegovih komplikacija spasava život, doprinosi kvalitetu istog, ali i znatno smanjuje troškove svima - pacijentu, porodici, državi i društvu. Program predlaže plan prevencije i rešenja brojnih problema, počev od nedostatka kadra, pa i nedovoljne obučenosti pojedinog, i prostora, preko nedovoljne zastupljenosti lekova o trošku obaveznog osiguranja, kao i nedostupnosti tehnološki naprednijih pomagala (insulinskih pumpi, senzora, pametnih penova). Finansijski aspekt još nije proračunat.

Tihi ubica, kako glasi popularni naziv za šećernu bolest, sve više pokorava svet, pa i Srbiju. Prof. dr Nebojša Tasić, pomoćnik ministra zdravlja, ističe da je 2021. u svetu 537 miliona odraslih imalo dijabetes, a da će do 2045. obolelih biti 783 miliona. I dok je dijagnozu dijabetesa 2000. godine imalo 5% stanovnika Srbije uzrasta 20 i više godina, 2019. imalo ju je 8,3% (90-95% su T2DM), što je čak za 66% više.

Tip 1 je dominantan u detinjstvu i čini 5-10% obolelih, a stope incidencije kod dece do 14 godina porasle su u Srbiji za 31,4% od 2006. do 2022. I to najsporije u uzrastu 10-14 godina (1,5% godišnje), koji inače karakteriše visoka učestalost javljanja, a najbrže u uzrastu 5-9 godina (2,5%).