"Sve je bilo uobičajeno, a onda se požalio na dva simptoma i pao mrtvav," izjavili su prijatelji nedavno iznenada preminulog M.N. (35).  Početkom godine odjeknula je vest da je muškarac star 35 godina (M.N) preminuo tokom rekreativne utakmice malog fudbala u Beogradu. Kako su tada rekli njegovi prijatelji, dotični M.N. požalio se samo na dva simptoma - naglu mučninu i slabost. Nakon što se srušio u svlačionici, Hitna pomoć je mogla samo da konstatuje srmt, a prema rečima čuvenog kardiohirurga profesora dr Miljka Ristića ovakvi događaji više nisu retkost!

Kako je u emisiji "Redakcija" na Kurir televiziji nedavno izjavio dr Miljko Ristić, kako bi se najgori ishodi sprečili veoma su važni redovni lekarski pregledi!

 - Ovakav događaj nije više redak. Fudbal se igra preko sto godina. I ranije dolazilo do iznenadne smrti na fudbalskom terenu, što je navelo stručnjake, koji se bave fudbalom, da se uvedu redovni lekarski pregledi i u školama, ali i kod onih koji se bave redovnim i profesionalnim sportskim aktivnostima.  Međutim, u početku ti lekarski pregradi su bili nedovoljni. Oni su rađeni retko, u to vreme nije ni postojao ultrazvuk srca, kako bi se utvrdilo kakvo je stanje srca, da li postoje neki deformiteti na našem najvažnijem srčanom organu - priča Ristić. 

I sam dr Ristić je dugo bio predstavnik Medicinske komisije u Fudbalskom savezu Srbije i kako ističe, jedna stvar ga je posebno iznenadila. 

 - Bio sam iznenađen stvarno da ti fudbaleri nisu imali godinama nikakav srčani pregled. Oni koji se profesionalno bave fudbalom moraju da rade srčane preglede u sklopu saveta. Nekada se nije moglo dobiti odobrenje za obavljanje ovom aktivnošću, ukoliko fudbaler nema validnu zdravstvenu knjižicu - zaključuje Ristić.

Ako ovo osetite zovite Hitnu odmah! 

Kako smo na "Kurir zdravlje" ranije pisali glavni simptom srčanog udara jeste bol ili pritisak u grudima – osećaj stezanja, pečenja, težine ili pritiska u sredini ili levoj strani grudnog koša. Bol može trajati nekoliko minuta, a ponekad se javlja u talasima. Kako kardiolozi savetuju, jako je važno obratiti pažnju na bolove u rukama, a pogotovo na one koji se šire i na: 

  • leđa
  • vrat
  • vilicu
  • ramena
  • gornji deo stomaka

Lekari upozoravaju i na simptome srčanog udara poput vrtoglavice, mučnine, kratkog daha i lošeg sna. Takođe, kako piše "Kurir zdravlje" hitnu pomoć treba obavezno pozvati u sledećim sitaucijama: 

  • bol ili pritisak u sredini grudnog koša koji traje nekoliko minuta ili se vrać
  • bol u rukama, leđima, vratu, vilici ili ramenima
  • kratkoću daha, vrtoglavicu, mučninu, hladan znoj ili neobjašnjiv umor
  • iznenadan gubitak svesti ili prestanak disanja

