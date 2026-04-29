Slušaj vest

"Sve je bilo uobičajeno, a onda se požalio na dva simptoma i pao mrtvav," izjavili su prijatelji nedavno iznenada preminulog M.N. (35). Početkom godine odjeknula je vest da je muškarac star 35 godina (M.N) preminuo tokom rekreativne utakmice malog fudbala u Beogradu. Kako su tada rekli njegovi prijatelji, dotični M.N. požalio se samo na dva simptoma - naglu mučninu i slabost. Nakon što se srušio u svlačionici, Hitna pomoć je mogla samo da konstatuje srmt, a prema rečima čuvenog kardiohirurga profesora dr Miljka Ristića ovakvi događaji više nisu retkost!

Kako je u emisiji "Redakcija" na Kurir televiziji nedavno izjavio dr Miljko Ristić, kako bi se najgori ishodi sprečili veoma su važni redovni lekarski pregledi!

Miljko Ristić Foto: Kurir Televizija

- Ovakav događaj nije više redak. Fudbal se igra preko sto godina. I ranije dolazilo do iznenadne smrti na fudbalskom terenu, što je navelo stručnjake, koji se bave fudbalom, da se uvedu redovni lekarski pregledi i u školama, ali i kod onih koji se bave redovnim i profesionalnim sportskim aktivnostima. Međutim, u početku ti lekarski pregradi su bili nedovoljni. Oni su rađeni retko, u to vreme nije ni postojao ultrazvuk srca, kako bi se utvrdilo kakvo je stanje srca, da li postoje neki deformiteti na našem najvažnijem srčanom organu - priča Ristić.

I sam dr Ristić je dugo bio predstavnik Medicinske komisije u Fudbalskom savezu Srbije i kako ističe, jedna stvar ga je posebno iznenadila.

Foto: Supamotionstock.com/Shutterstock

- Bio sam iznenađen stvarno da ti fudbaleri nisu imali godinama nikakav srčani pregled. Oni koji se profesionalno bave fudbalom moraju da rade srčane preglede u sklopu saveta. Nekada se nije moglo dobiti odobrenje za obavljanje ovom aktivnošću, ukoliko fudbaler nema validnu zdravstvenu knjižicu - zaključuje Ristić.

Ako ovo osetite zovite Hitnu odmah! Kako smo na "Kurir zdravlje" ranije pisali glavni simptom srčanog udara jeste bol ili pritisak u grudima – osećaj stezanja, pečenja, težine ili pritiska u sredini ili levoj strani grudnog koša. Bol može trajati nekoliko minuta, a ponekad se javlja u talasima. Kako kardiolozi savetuju, jako je važno obratiti pažnju na bolove u rukama, a pogotovo na one koji se šire i na: leđa

vrat

vilicu

ramena

gornji deo stomaka

Lekari upozoravaju i na simptome srčanog udara poput vrtoglavice, mučnine, kratkog daha i lošeg sna. Takođe, kako piše "Kurir zdravlje" hitnu pomoć treba obavezno pozvati u sledećim sitaucijama:

bol ili pritisak u sredini grudnog koša koji traje nekoliko minuta ili se vrać

bol u rukama, leđima, vratu, vilici ili ramenima

kratkoću daha, vrtoglavicu, mučninu, hladan znoj ili neobjašnjiv umor

iznenadan gubitak svesti ili prestanak disanja

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs