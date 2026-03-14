Sa dolaskom proleća počinje i sezona svadbi, period kada se sale za venčanja pune, muzika svira do kasno u noć, a porodica i prijatelji dele najradosnije trenutke sa mladencima. I dok mnogi sa osmehom prepričavaju najlepše uspomene sa veselja, neretko se među tim pričama nađu i događaji koji su izazvali pravu pometnju.

Stariji gosti često kažu da nema svadbe bez bar jedne nepredviđene situacije. Nekad je to zaboravljen prsten, nekad neplanirani govor, a ponekad i skandal koji se godinama prepričava.

Jedan takav incident dogodio se nedavno na svadbi u Nišu, kada je, prema rečima prisutnih, pijani gost napravio pravi haos pokušavajući da poljubi pevačicu koja je zabavljala goste.

Prema svedočenju gostiju, muškarac je tokom večeri sve vreme posmatrao pevačicu očaran njenim nastupom.

- U početku je samo gledao u nju i pevao uz pesme. Delovalo je bezazleno, ali se videlo da je poprilično popio - ispričao je jedan od gostiju koji je sedeo za obližnjim stolom.

Jedan gost umalo da pokvari veselje Foto: Shutterstock

Međutim, situacija je ubrzo izmakla kontroli.

- U jednom trenutku je ustao, prišao podijumu i povukao je ka sebi. Pokušao je da je poljubi. Ona je počela da vrišti, svi smo se šokirali - kaže drugi gost.

Najbliži rođaci mladenaca odmah su reagovali i odvojili muškarca od pevačice, ali je u sali već nastala velika pometnja.

Zvanice skočile na noge

- Ljudi su ustajali sa stolica, neko je pokušavao da smiri situaciju, neko da ga izbaci napolje. Pevačica je bila vidno potresena i prestala je da peva - prepričava gošća sa svadbe za Kurir.

Ubrzo su se čuli i negodovanja pojedinih gostiju koji nisu odmah shvatili šta se dogodilo.

- Neki su se bunili što je muzika stala, ali kada su videli šta se desilo svima je bilo jasno zašto je žena prekinula nastup. Bila je preplašena jer joj je prišao potpuno nepoznat muškarac i pokušao da je poljubi - kaže sagovornik.

Mladenci su, prema rečima prisutnih, bili besni zbog ponašanja svog daljeg rođaka.

- Bili su u šoku. To je njihov dalji rođak i nikome nije bilo jasno šta mu je to trebalo. Pokvario je trenutak koji su čekali mesecima - navodi jedan od gostiju.

Mladenci pobesneli Foto: Shutterstock

Komšije tog muškarca kažu da ga je posle incidenta bilo sramota.

- Čuli smo šta se desilo. Sutradan nije mogao nikoga da pogleda u oči. Bio je svestan kakav je haos napravio i koliko je neprijatnosti doneo mladencima - kaže jedan od komšija.

Iako većina svadbi prođe bez ikakvih problema i ostavi samo lepe uspomene, ovakvi incidenti podsećaju da veselje uz mnogo alkohola ponekad može da ode u potpuno nepredviđenom pravcu.