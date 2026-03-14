Na poligonu „Rujnik“ kod Niša u toku je realizacija taktičkih uvežbavanja tenkista Vojske Srbije za izvođenje dejstava u odbrambenim i napadnim operacijama uz upotrebu tenkova T-72MS.

Uvežbavanja su deo intenzivnog ciklusa obuke koji traje više meseci. U prvoj fazi tenkisti su se obučavali za individualne radnje i postupke i osnovno održavanje tenka, u skladu sa svojim specijalnostima, dok sada prolaze taktičku obuku u terenskim uslovima.

Foto: Milos Savic/MC Odbrana

Komandir voda kapetan Stefan Pešić kaže da tenk T-72MS odlikuju visoka zaštita, vatrena moć i pokretljivost i ističe da bez problema može dejstvovati u noćnim i uslovima ograničene vidljivosti.

— Tenkovska četa u ovom intenzivnom periodu obučavanja realizuje sadržaje taktičke obuke, nakon čega nam predstoje pripremna i školska gađanja. Na kraju ovog perioda očekuje nas taktička vežba sa bojevim gađanjima na kojoj se proverava osposobljenost posada tenkovskih vodova i čete u celini — istakao je kapetan Pešić koji je u Tenkovskom bataljonu T-72M od njegovog formiranja.

Nišandžija na tenku T-72MS vodnik Mihajilo Dinić je rekao da se za ovu jedinicu opredelio jer voli svoj poziv, Vojsku Srbije i državu Republiku Srbiju.

— Ovde na obuci stičemo znanja i veštine koje nam obezbeđuju efikasnu upotrebu tenka na savremenom bojištu, u uslovima upotrebe savremenih protivoklopnih sredstava. U jedinicu sam stigao avgusta prošle godine nakon završenog kursa za podoficire i izuzetno sam zadovoljan kolektivom i mogućnostima za usavršavanje — naglasio je vodnik Dinić.

Zahvaljujući kontinuiranoj obuci, snazi kolektiva i snažnoj motivaciji, tenkovske jedinice Vojske Srbije karakteriše visok nivo borbene gotovosti za izvođenje borbenih dejstava u operacijama Kopnene vojske, u kojima imaju vodeću ulogu i značaj.