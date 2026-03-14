Projekat 18 godina i 1 dan skreće pažnju na probleme sa kojima se suočavaju mladi koji odrastaju bez roditeljskog staranja, onog trenutka kada postanu punoletni mnogi od njih napuštaju sistem socijalne zaštite i praktično preko noći ostaju prepušteni sami sebi. Bez stabilnog oslonca porodice ali i bez jasnog plana za budućnost, ovi mladi ljudi često se suočavaju sa izazovima pronalaska smeštaja, zaposlenja ili nastavka obrazovanja.

Deca bez roditeljskog staranja posetila su prostorije Kurira, ovaj događaj je organizovan u samoj saradnji sa redakcijom Kurira i deo je šire inicijative koja ima za cilj da javnosti približi probleme sa kojima se suočavaju mladi nakon izlaska iz sistema ali i da pokaže da uz podršku zajednice njihovi prvi koraci u samostalan život mogu biti sigurniji.

- Ja sam bio dete koje je sa 19 godina ostalo bez roditelja, imam i brata koji je tada imao samo 10 godina. Ja sam njega odgajio i mi smo uspeli da se izborimo u životu, zbog toga mislim da imam priču koju mogu da ispričam ovoj deci koja nemaju roditelje nažalost i koja polaze u život. Ovo sam želeo da uradim kao čovek a ne kao novinar ili pisac - rekao je Branislav Bjelica, novinar Kurira koji je želeo ovoj deci da pruži podršku kao i da im da vetar u leđa od nekoga ko je prolazio kroz slične stvari.

Navodi da ovo što je uradio nije moralo ni da bude spomenuto u medijima jer je za njega ovo bila ogromna želja svakako.

"Život može da bude lep bez obzira na loše stvari"

- Poenta je da se pomogne deci, nije važno da li se za to u javnosti zna ili ne. Ta deca verovatno ni ne žele da se pojavljuju u javnosti, ipak ja želim da im ispričam da život može da bude mnogo lep i bez obzira na prokletstva i loše stvari koje se dešavaju u životu - dodaje.

Upravo zbog toga, organizacija "Zvezda" je pokrenula program podrške namenjen tinejdžerima koji izlaze iz sistema brige. Cilj projekta je da im u ključnom trenutku bude pružena pomoć, od osnovnog zbrinjavanja do pripreme za samostalan život.

Kroz rad sa mentorima i stručnim saradnicima, mladi dobijaju priliku da steknu praktične veštine, ali i podršku koja im je često najpotrebnija kao i osećaj da nisu sami.

Jedna od mentorki u ovom programu jeste i Tatjana Dražilović, osnivač organizacije "Zvezda", ona zajedno sa saradnicima želi mladima da pomogne da naprave prve korake ka samostalnom životu.

- Centar "Zvezda" već četiri godine realizuje jedan program koji se zove "Samostalan ali ne sam". Na svake dve sedmice organizujemo neku vrstu druženja, edukacije, posete nekim mestima ili nekim ustanovama kako bi smo mlade koji su uzrasta od 14 pa naviše i koji su u domovima za nezbrinutu decu kao i hraniteljskim porodicama uspeli da motivišemo za dobre stvari - objasnila je Tatjana.

Kako kaže, najvažnije je da sa njima uspostave kontakt što im za sada i uspeva, mladi sa kojima oni rade pozivaju svoje drugare i cimere da se uključe.

