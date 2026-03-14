Danas je poprilično sunčan i prolećni dan u Srbiji, a tako nas čeka i sutra. Temperature i danas širom zemlje dostižu 20 stepeni, ali naše područje se nalazi između snažnog anticiklona sa istoka i ciklosa sa Mediterana — te je veoma izražen gradijent pritiska, usled čega je vreme vetrovito

Širom Srbije duva pojačan jugoistočni vetar, koji je u košavskom području i u Beogradu veoma jak.

Na jugu Banata i u donjem Podunavlju beleže se olujni udari, u Vršcu čak od 80 km/h.

Vrlo vetrovito biće i tokom noći i drugog dana vikenda.

Košava će biti najjačeg intenziteta večeras, a olujni udari jugoistočnog vetra u Vršcu i širom južnog Banata i donjeg dela Podunavlja biće i do 90 km/h.

Zbog veoma jakog i olujnog vetra, preporučuje se oprez, naročito u parkovima i šumskim kompeksima, ali i u saobraćaju, pa je potrebno redovno pratiti državne i nadležne službe i ponašati se u skladu sa njihovim najavama i upozorenjima.

Košava će oslabiti u nedelju uveče, a u ponedeljak će jugoistočni vetar biti u skretanju na severozapadni.

Od srede će ponovo duvati košava, uz olujne udare vetra.

Kurir.rs/Telegraf

