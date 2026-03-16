Kralj Petar I Karađorđević ili za običan svet jednostavno - Čika Pera, možda jedini vladar iz dve srpske dinastije nastale po Prvom srpskom ustanku kog je narod iskreno poštovao. Fotografije, pa čak i snimci kako je izgledao, kako se kretao, kako je krunisan su nam dostupni, ali kako je govorio kralj Oslobodilac - e, to ima sačuvano na samo jednom za sada poznatom audio-zapisu.

Na svom Instagram profilu objavio ga je i Uroš Delovski, istoričar amater, i izazvao veliku pažnju svojih pratilaca.

Krunisanje kralja Petra I Karađorđevića

- Viteški moji oficiri, predajem vam uzdanicu moju, uzdanicu, hrabru srpsku vojsku. Predajem je, da je čuvate kao zenicu svojih očiju. Čuvajte je gde je za čuvanje, a gde treba živeti i mreti, povedite smelo i odvažno. Za junaka slavno je stradati. Srpski vojnik neće žaliti mreti u ljutom boju za slobodu svoju - kazuje kralj, a onda se obraća onima koji će hrabr Srbe voditi u bojevima:

- Oficiri, deco moja draga, u običnom svakome redovu ne gledajte sebi potčinjena, nego druga i brata rođenog. A vi braćo, generali moji, uzdanice srpskoga plemena, na vas braćo, vojskovođe dične, sve što srpski misli i oseća uprlo je sad poglede svoje. Sve se srpsko danas Bogu moli i za sreću srpskoga oružja. Živela moja hrabra vojska! Živeo moj mili srpski narod!

Delovski ispisuje i svoje impresije:

- Meni su ovde najinteresantnija dva momenta. Prvo, sa kojom dozom empatije i "očinske" ljubavi se kralj obraća svojim vojnicima, bez obzira da li je u pitanju redov ili general, a drugo - kraljeva fraza da vojskovođe treba da čuvaju vojsku "kao zenicu svojih očiju", što ćemo često čuti iz usta novog režima posle 1945. godine, samo u tom slučaju misleći na bratstvo i jedinstvo. Smatra se da je govor snimljen 1910. godine - naveo je Delovski u opisu videa.

Osim pažnje, objava je izazvala i raspravu. Ali svi se slažu uprkos prepucavanju da je bio kralj dostojan Srba, ali i da nije baš čisto govorio srpski.

- Posle Karađorda svi su imali problem sa srpskim jezikom. Vječnaja pamjat velikom kralju - naveo jedan korisnik Instagrama.

Ima francuski naglasak, napisao je neko, a onda stigao odgovor da je Petar "živeo pola života u egzilu i bio je pripadnik legije stranaca i francuski vojnik".

- Dijalekt totalno nesrpski, nešto tipa one nemačke dece što su tamo odrasli i ne znaju dobro maternji jezik - da se pročitati u kojenom komentaru, gde je autor aludirao na decu gastarbajetra.

- Čovek izgovara slovo "R" čudno, što je i danas ne tako redak slučaj među ljudima, to je sve. Ne znam šta ti znači nesrpski dijalekat, sasvim jasno govori srpskim jezikom. A i to "R" je vetovatno posledica njegovog dužeg boravka u Francuskoj i Švajcarskoj - ne zato što je želeo, nego zato što mu je bio zabranjen povratak u Srbiju - glasio je komenatr na komentar.

A onda je jedna gospođa skrenula pažnju na poentu: "Svi čuli naglasak, a niko: ,,Vitezovi, deco moja, braćo"... Koji je tako kralj govorio?! Koji se brinuo, koji se sa onima po činu manjim od njegovog odnosio kao prema svojoj deci?!