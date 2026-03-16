Slušaj vest

Tridesečetvorogodišnji Migel Haramiljo od poznih tinejdžerskih godina znao je da želi da život provede u Srbiji. Tu se zaljubio i pronašao svoju rodnu dušu, Kruševljanku Galu Živković, a sada je odlučio da se našali i odgovori na pitanje koje se neretko provuče kroz razgovor kada se čuje da je neko u braku sa Srpkinjom: "Je l' te je strah?"

Kada, kako i zašto je to pitanje počelo da se pominje, nije poznato, pa ni zbog čega bi Srpkinje bile na takvom glasu, ali sumnja postoji da je vezano sa "balkanskim mentalitetom" koji je i kroz istorijske događaje stekao planetarnu "slavu"...

Migel je upravo to odlučio da bude tema jednog od njegovih kratkih snimaka koji je kratko naslovio: "U braku si sa Srpkinjom. Je l’ te strah?"

Snimak počinje njegovim oštrim pogledom u kameru dok zakopčava trenerku, pa se i dodatno mršti prema objektivu, ali nastavak je ono što je donelo posebnu humorističku notu klipu.

Tako velikim slovima i verzalom preko ekrana vidimo napisano: "Da", dok Migel usisava, pa pere sudove, namešta posteljinu, trese prašinu, pegla...

Naravno, video je brzo postao viralan, a komentari su se samo nizali.

"Džaba si sve to uradio ako si zaboravio da izvadiš meso iz zamrzivača", "Šta ima da te bude strah ako si sve obaveze završio", "Sa 100% Španac na 100% Srbin", "Sa nastavkom: 'Jer se zna ko kosi, a ko vodu nosi'", "Naturalizovan 100 odsto", "Izdrži! Da ne zaboravim šta god da ti kaže tvoј odgovor јe: 'Da, draga'. Budeš li se raspravljao ima da se seti kad si se prvi put počešao i da ti to nabiјe na nos plus ostalo", samo su neki od njih.

No, bilo je i onih koje je snimak nešto drugačije inspirisao: "Neki rođak 55+ na preporuku".