Slušaj vest

Šare koje se nalaze na zimskim gumama moraju biti najmanje pet milimetara dubine. Takođe, gume moraju imati veliki broj blokova gazećeg sloja i sitnih lamela da bi dobile elastičnost na temperaturama nižim od nule. Na toplom vremenu to je kontraproduktivno jer kako se guma okreće, blokovi su pritisnuti na podlogu i gume se više zagrevaju i brže uništavaju.

Ukoliko se nastavi upotreba zimskih guma tokom leta, može se ugroziti i bezbednost jer te gume u svom sastavu imaju veću količinu silikona, pa se na usijanom putu opuštaju, stvaraju veći otpor, veću buku i povećavaju potrošnju goriva. Neretko dolazi do njihovog deformisanja usled čega može doći do incidenta.

Zimske gume se najlakše zamenjuju letnjim (ali i obrnuto), ukoliko imate i dva seta felni - za zimu i za leto, jer kada su gume montirane na felne, zamena je brža i jednostavnija.

Letnje gume, za razliku od zimskih, imaju šaru dubine 1,6 mm, a dizajnirane se tako da podnose visoke temperature i tvrđe su od zimskih.

Vulkanizeri preporučuju da se letnje gume pune azotom jer je on gušći od vazduha

Vulkanizeri preporučuju da se letnje gume pune azotom jer je on gušći od vazduha. To znači da će se one ređe naduvavati i manje zagrevati kada temperatura pređe 30 stepeni Celzijusa, što je veoma važno budući da se na taj način produžava njihov vek.

Kako se pravilno odlažu gume?

Kada skinete gume obavezno obeležite koje su bile na prednjim, a koje na zadnjim točkovima, mada neki vulkanizeri savetuju da prednje gume stavite nazad, a zadnje napred kako bi se ravnomerno habale.

Takođe, pregledajte gume kada ih skinete: da li imaju pukotine ili posekotine, da li je dubina šare ostala u propisanim granicama, ili ćete morati da kupite nove.

Pre skladištenja, gume očistite od prljavštine i kamenčića, a odložite ih na mesto koje je mračno i suvo.

Važno je i kako ćete ih odložiti: bolje je uspravno nego vodoravno, odnosno položene jedna na drugu. A najbolje je okačiti ih na zid kako ne bi dodirivale tlo.

Ako su ipak na zemlji, onda bi bilo dobro da se povremeno pomeraju da se ne bi uvek oslanjale na istu površinu.

Foto: Shutterstock

I na kraju, ako nemate gde da čuvate gume za sledeću sezonu, ili vas mrzi da se time bavite, znajte da većina vulkanizera nudi uslugu "hotela" za gume - odložiće ih i čuvati do sledeće sezone. Cena zavisi od veličine guma, a kreće od 3.000 dinara.

Cena zamene guma

Cene zamene guma za sva vozila porasle su za nekih 10-15 odsto, ali sve veći broj vozača prelazi na univerzalne pneumatike koji su pogodni za sve sezone.

- Cene zamene zimskih guma letnjim, sa kompletnom uslugom koja uključuje i balansiranje, za putnička vozila kreću se od 950 do 2.500 dinara u zavisnosti od veličine, dok za teretna vozila ona iznosi 1.600 dinara - kaže Mirjana Adamović iz beogradskog auto-servisa.

Univerzalne gume slodno su rešenje za manja vozila za gradsku vožnju i vozačima koji tokom zime ne idu u planinske predele gde ima dosta snega.