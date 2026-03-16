Dolazak proleća donosi duže i sunčanije dane, ali mnogi upravo u ovom periodu imaju potrebu za snom, osećaju umor, manjak energije i pad koncentracije.

Stručnjaci iz Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" upozoravaju da je reč o takozvanom prolećnom umoru, prirodnoj reakciji organizma na promenu godišnjeg doba, ali ističu da se pravilnom ishranom, fizičkom aktivnošću, dovoljnim unosom vode i kvalitetnim snom ovi simptomi mogu znatno ublažiti.

Čoveku je potrebno izvesno vreme da se prilagodi na duže dane i više sunčeve svetlosti i u ovom periodu često sebi postavljamo pitanje kako da pobedimo prolećni umor.

Lekari Savetovališta za ishranu Instituta za javno zdravlje Srbije ističu da pored fizičke aktivnosti, odmora u toku dana, kvalitetnog sna, dovoljnog unosa vode, raznovrsna ishrana bogata hranljivim materijama ima važnu ulogu u sprečavanju pojave prolećnog umora. Energiju, koja je našem telu potrebna, dobićemo iz hrane koja je bogata vitaminima i dijetnim vlaknima.

Kako se hraniti

- Riba, posebno skuša, losos, zatim jaja, orašasti plodovi izvor su vitamina D, voće i povrće kao što su paprika, jagode, trešnje, višnje, limun izvor su vitamina C. Da bi apsorpcija vitamina C bila bolja, potrebno je kombinovati ovo voće sa povrćem bogatim gvožđem, pa tako možemo da napravimo salatu sa limunom uz sočivo, salatu od cvekle i paprike ili salatu od spanaća sa maslinovim uljem. Pored spanaća i sočiva tu su i pasulj i leblebije kao izvori gvožđa. Osećaj umora smanjuje i unos integralnih žitarica, ovsa, kombinacija proteina i vlakana kao što su jogurt i orašasti plodovi. U borbi sa prolećnim umorom ključnu ulogu ima hidratacija - navodi "Batut":

- Dan možemo da započnemo sa integralnim tostom sa avokadom i jajetom ili čia pudingom koji možemo da pripremimo u večernjim časovima tako što bademovom ili običnom mleku dodamo čia semenke, malo cimeta i ujutru dodamo orašaste plodove i bobičasto voće. Možemo da napravimo i slani doručak sa integralnom tortiljom, humusom i paprikom. Grilovana piletina, pečeni batat, mešana salata ili pečeni losos, kinoa, brokoli i salata mogu da čine ručak koji nam daje energiju. Večera treba da bude lagana ali hranljiva pa nju može da čini npr. omlet sa spanaćem i integralni tost. U toku dana ne smemo zaboraviti na užine koje treba da budu bogate vitaminima, posebno vitaminom C kako bi se smanjio osećaj umora i poboljšala koncentracija. Pored jagoda ili malina sa grčkim jogurtom, užinu mogu da čine i humus sa šargarepom ili krastavcem.