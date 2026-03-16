Postoje susreti koji obeleže detinjstvo, a onda tiho odšetaju u prošlost, ostavljajući za sobom samo izbledelu fotografiju i ime koje se decenijama izgovara sa posebnim poštovanjem.

Za porodicu Nikolau iz grčkog grada Ksantija, jedno takvo prijateljstvo iz devedesetih godina nikada nije izbledelo.

Dok je rat na prostorima bivše Jugoslavije menjao sudbine i pustošio gradove, jedan dečak iz Srbije postao je deo porodice Nikolau. U periodu između 1990. i 1993. godine, Mladen u njihovim očima nije bio samo gost ili dete zahvaćeno ratnim vihorom - postao je njihov peti brat.

"Bilo nas je četvorica, a uz tebe - petorica"

Akis Nikolau, koji je u to vreme i sam bio dete, rešio je da nakon tri decenije pokuša da pronađe čoveka kojeg pamti po dobroti i zajedničkim igrama. Tragom te nade, u grupi "Grčka info" osvanula je poruka koja je brzo privukla pažnju javnosti:

"Pišem vam iz Grčke sa velikom nadom. Moja porodica je u Ksantiju ugostila Mladena, dečaka iz Srbije. Verujem da danas ima oko 50 godina i žarko želimo da stupimo u kontakt sa njim, da vidimo kako je. Mladene, ako vidiš ovo, znaj da te nismo zaboravili. Bio sam mali, ali se sećam koliko smo te voleli. Bili smo četiri brata, a uz tebe - imali smo i petog", napisao je Akis.

On je dodao da će narednih dana pokušati da pronađe dodatne informacije u arhivama grčkog Crvenog krsta, preko kojeg je većina dece u to vreme i dolazila u Grčku.

Interesantno je i da Akis spominje u objavi da se ne seća dobro, ali da je Mladenov otac mogao biti gradonačelnik, a majka građevinski inženjer.

Tragovi

Iako su godine učinile svoje, Akis se seća nekoliko ključnih detalja koji bi mogli pomoći u prepoznavanju:

Ime: Mladen (prezime nepoznato)

Period boravka: 1990-1993. godina

Lokacija: Grad Ksanti (Xanthi)

Poreklo: Verovatno Beograd (otac je u to vreme bio na visokoj gradskoj funkciji, a majka građevinski inženjer).