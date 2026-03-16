Dok je pre šest godina satima čekao na granici, okružen kolonama kamiona i umorom dugog puta, vozač Petar Vidović došao je na jednostavnu, ali snažnu ideju, da ljudi koji provode život na drumovima mogu da pokažu koliko veliko srce imaju. Tako je nastalo humanitarno udruženje "Drug sa druma", zajednica profesionalnih vozača koja danas pomaže kolegama, njihovim najbližima, porodicama stradalih, ali i svima kojima je pomoć potrebna.

Priča o ovom udruženju počela je 2020. godine, sasvim spontano, na Fejsbuku. U istoimenoj grupi okupljali su se vozači kamiona iz cele Srbije, razmenjivali informacije sa puta, pomagali jedni drugima u nevolji i delili i lepe i teške trenutke sa dugih relacija. Iz tih razgovora rodila se ideja o prvim humanitarnim akcijama, a ubrzo i potreba da se sve organizuje ozbiljnije.

Godinu kasnije udruženje "Drug sa druma" zvanično je registrovano u Srbiji, sa sedištem u Bečeju. Danas broji oko 600 članova uglavnom profesionalnih vozača kamiona, autobusa i ostalih vozila iz svih krajeva zemlje, među kojima je i oko 35 žena koje su odlučile da svoje zanimanje spoje sa humanitarnim radom.

Njihov cilj je jednostavan, ali snažan - pomagati! Najčešće prikupljaju novac za porodice nastradalih vozača, bolesnu decu ili kolege koji su povređeni i našli se u teškoj životnoj situaciji. Ono što ih izdvaja jeste solidarnost koja ne poznaje granice ni kilometarske, ni ljudske...

- Čast mi je što sam deo te ekipe. Naša želja je da ljudi u teškim situacijama ne budu sami i zaboravljeni - kaže za Kurir Marina Zvrmbalović (33) iz Raške, članica udruženja od decembra minule godine.

Teški trenuci

Kako objašnjava, članovi često zajedno prolaze kroz najteže trenutke sa porodicama kojima pomažu.

- Sa ljudima proživljavamo suze, tugu, ali i radost. Svaka takva situacija drugačije utiče na nas, to bude miks emocija, ali nas sve spaja jedna stvar, a to je jaka želja da pomognemo. Naši vozači su pokret dobrote i humanosti - ocenjuje Marina.

A jednu od inspiracija za svoj književni rad pronašla je upravo među kolegama. Kako kaže, njihova dela su je podstakla da ih uvrsti na par stranica svoje knjige "Život u ogledalu", koju je nedavno objavila.

Foto: Privatna arhiva

- Srećni smo kada obradujemo decu paketićima ili pomognemo kada je najteže. Glas o nečijoj nevolji brzo se proširi među kolegama. Tako smo, na primer, saznali da je jednoj ženi u Nišu poginuo muž. Pomogli smo joj da prebrodi najteži period, a onda smo joj pomogli i da razvije svoju kreativnost. Uz Fejsbuk akciju počela je da prodaje sapune i mirišljave sveće i tako ponovo stane na noge - priča naša sagovornica.

Vozači sa srcem

Većina akcija počinje upravo informacijom koja se brzo među vozačima proširi. Potom sledi prikupljanje novca, organizovanje pomoći i podrška porodicama koje su ostale bez oslonca.

Za članove ovog udruženja ime "Drug sa druma" nije samo simbol već način života.