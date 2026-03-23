UNIQA je predstavila unapređenu ponudu kasko osiguranja, koja donosi inovativna dodatna pokrića i novu generaciju digitalnih usluga. Nova kasko ponuda omogućava brzo, jednostavno i potpuno digitalno ugovaranje polise, bez papirologije, uz prilagođavanje pokrića individualnim potrebama klijenata.

Unapređena UNIQA kasko ponuda omogućava izbor fleksibilnih dodatnih pokrića koja uključuju osiguranje putnika i kućnih ljubimaca u vožnji, pomoć na putu u zemlji i inostranstvu uz 24/7 podršku, osiguranje guma od oštećenja koja nisu posledica saobraćajne nezgode, kao i osiguranje pravne zaštite. Na taj način, klijenti mogu samostalno da kreiraju obim zaštite i prilagode polisu sopstvenim navikama i načinu korišćenja vozila.

Putem veb-šopa na sajtu uniqa.rs, klijenti mogu da pristupe ponudi u bilo kom trenutku, sa računara, mobilnog telefona ili tableta. Nakon unosa osnovnih podataka o vozilu, dostupan je informativni obračun premije, kao i mogućnost izbora dodatnih pokrića u skladu sa ličnim potrebama. Ugovaranje polise realizuje se online, u svega nekoliko koraka, dok je ista ponuda dostupna i kroz sve ostale prodajne kanale kompanije, u poslovnicama i kod partnera.

Digitalizacija je dodatno unapređena kroz pojednostavljen proces prijave i procene štete. Dokumentacija i fotografije mogu se dostaviti elektronskim putem, dok je procena štete omogućena putem aplikacije „Moj procenitelj“, bez potrebe za fizičkim odlaskom na procenu. Time se skraćuje vreme obrade zahteva i ubrzava realizacija, uz veću transparentnost i dostupnost informacija.

„Razvoj nove kasko ponude predstavlja važan korak u daljoj digitalizaciji naših proizvoda i usluga. Fokusirali smo se na fleksibilnost, dodatna pokrića koja odgovaraju realnim potrebama vozača, ali i na digitalna rešenja koja pojednostavljuju ceo proces – od ugovaranja do prijave i procene štete. Naš cilj je da klijentima i partnerima omogućimo efikasnije, transparentnije i dostupnije osiguranje“, izjavio je Nikola Đukić, predsednik Izvršnog odbora za neživotno osiguranje u kompaniji UNIQA.

Nova ponuda donosi dodatnu vrednost kako za krajnje korisnike, tako i za partnere i saradnike, kroz jednostavniji proces zaključenja, efikasniju obradu zahteva i veću konkurentnost na tržištu.

Kao dodatni doprinos odgovornom poslovanju i zaštiti životne sredine, UNIQA će za svaku zaključenu kasko polisu zasaditi po jedno drvo. Na taj način, klijenti kupovinom kasko osiguranja ne štite samo svoje vozilo i putnike, već doprinose i očuvanju životne sredine i održivijoj budućnosti zajednice.