Slip apnea je ozbiljno medicinsko stanje, koje u pojedinim slučajevima može dovesti i do iznenadne smrti. Prema nekim izveštajima u Srbiji čak 1,4 miliona odraslih pati od te bolesti, dok se jako mali broj i leči.

U narodu poznato kao hrkanje, slip apnea je zapravo ozbiljno stanje, a stručnjaci upozoravaju da je svako ko hrče - u riziku od ozbiljnih posledica po zdravlje poput srčanog udara ili teških oštećenja srca.

O ovoj temi u emisiji "Puls Srbije" nedavno su govorili profesor doktor Petar Seferović, kardiolog i doktor Miodrag Vukčević pulmolog i somnolog.

Prema rečima doktora Vukčevića mnogi godinama mogu da žive bez prave dijagnoze, sa svim simptomima slip apnea.

- Oko 80% ljudi se ne leči, jer je bolest populaciona i javlja se kod velikog broja odraslih. Takođe se javlja i kod gojaznih adolescenata i neke dece. Bolest nije zastupljena dovoljno u zdravstvenom sistemu. Mi nemamo odgovarajuće centre za lečenje ovih bolesnika - naglašava Vukičević.

Simptomi bolesti razlikuju se danju i noću

Profesor dr Petar Seferović objasnio je da kod slip apnea postoje drugačiji simptomi tokom dana i tokom noći.

- Dnevni simptomi podrazumevajuosećaj zamora, buđenja sa glavoboljama, bez energije, lako zaspite u situacijama kada to ne bi trebalo. Nije dobro ukoliko ne možete da se odbranite od dremeža, zatim spavate sa televizorom, kada čitate knjigu ili kada dugo radite na kompjuteru. Sama slip apnea predstavlja opasnost i po vozače - istakao je Seferović.

Sa druge strane, kako sitiče dr Seferović, u noćne simptome ubraja se intenzivno hrkanje, zpauze i prestanak disanja, noćna preznojavanja, pa i ustajanja do toaleta.

Pored toga, kako dalje kaže profesor dr Seferović, dolazi i do promene raspoloženja, kao i do problema sa pažnjom, koncentracijom, seksualne disfunkcije.

- Ljudi obično ove simptome pripisuju velikoj angažovanosti u toku dana, zamorom, što nije dobro. Obično se oboleli bude bez energije, poprilično pospani. hrkanje jeste u 90% slučajeva simptom slip apnea i većina njih ima taj simptom. Veliki faktor rizika je gojaznost i visok pritisak - kaže dr Seferović.

Slip apnea prethodi infarktu

Seferović smatra da je ovo oboljenje zanemareno, te da se bolest može podeliti na dve velike grupe: bezazleno hrkanje i hrkanje kardiovaskularnih oboljenja.

- 40% bolesnika koji su imali akutni infarkt miokarda su pre toga imali slip apneu. Ovu pojavu ne treba zanemariti. Mi imamo kolege koji spavaju na sastancima i u nekim dnevnim trenutcima i to može predstavljati veliki signal. Mi ne znamo kakav će oblik kardiovaskularnih oboljenja bolesnik da dobije, a kreću se i do najstrašnijih oblika kao što je iznenadna srčana smrt - rekao je dr Seferović za Kurir televiziju.

