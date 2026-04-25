Beograd, glavni grad Srbije, je podeljen na 17 opština, od kojih svaka ima svoju jedinstvenu istoriju i priču o nastanku svog imena.

Svaka od 17 opština nosi jedinstveno ime koje otkriva delić bogate istorije, lokalne legende ili kulturnog nasleđa. Od Starog Grada do Surčina, imena ovih opština nije samo geografski oznaka, već priča koja čeka da bude ispričana.

U nasttavku saznajte kako su beogradske opštine dobile svoje ime i zanimljive priče koje stoje iza svakog od njih.

Najstariji deo Beograda, Stari Grad, svoje ime duguje istorijskom jezgru grada. Ova opština obuhvata područje koje je bilo naseljeno još u rimsko doba, a pored Kalemegdana, simbol je bogatog kulturnog nasleđa Beograda.

Savski venac je dobio ime po Savskom vencu, brdu koje se nalazi u ovom delu grada. Ovo područje je poznato po prestižnim rezidencijama i diplomatskim predstavništvima.

Najstarija priča o poreklu imena Vračar potiče još iz 16. veka, po kojoj je u ovom delu grada kolibu imao junak-nevernik čije je ime bilo Vračar, što je uticalo na naziv lokaliteta. Druga legenda kaže da ime ove opštine potiče zapravo od vrapčijih polja, jer je mnogo ptica ove vrste bilo nastanjeno na ovom mestu.

Palilula je dobila ime iz doba turske vladavine. Legenda kaže da su meštani, kako bi izbegli porez na duvan, palili lule krijući se iza brda. Ovaj zanimljiv običaj inspirisao je ime opštine.

Međutim, prema drugim izvorima, poreklo imena objašnjava se time što je ovde bio razvijen grnčarski zanat, a grnčarija se pekla u pećima koje su se zbog oblika u dimnjaka nazivale „lule“.

Zvezdara je dobila ime po zvezdarnici koja se nalazi na istoimenom brdu. Zvezdarnica na Zvezdari ima važnu ulogu u astrologiji i astronomiji Srbije, što je dalo inspiraciju za naziv opštine.

Voždovac dobija ime po voždu, narodnom vođi. Predstavlja mesto sa kojeg je vožd Karađorđe poveo svoje ustanike i 1806. prvi put oslobodio grad od Turaka. U spomen na taj događaj kraj je nazvan Voždovo predgrađe, da bi kasnije dobio današnji naziv.

Novi Beograd je moderna i urbanizovana opština, nazvana po novom delu grada koji je izgrađen sredinom 20. veka. Prema drugim izvorima, ime je dobio po istoimenoj kafani otvorenoj 1924. u Ulici Tošin bunar.

Danas je poslovni centar Beograda sa brojnim korporativnim sedištima i gradskim institucijama.

Čukarica je nazvana po mehani Stojka Čukare koja se nalazila u blizini Topčiderske reke.

Čukarica je danas poznata po svojoj prirodi i zelenilu, sa brojnim parkovima i rekreativnim zonama.

Rakovica je ime dobila po raku koji je nekada bio veoma prisutan u obližnjoj reci. Pored rajske prirode, Rakovica je prepoznatljiva po industrijskim kompleksima i istorijskim lokalitetima.

Ime Grocka prvi put pominje se u 9. veku pod slovenskim nazivom Gardec, a u doba turske uprave ovo mesto nosilo je naziv Hisarlik, što znači gradilište. Grocka je idealna za ljubitelje istorijskih lokaliteta i vinograda.

Obrenovac je nazvan po srpskoj plemićkoj porodici Obrenović. Ova opština je poznata po svojoj industrijskoj zoni i važnim energetskim postrojenjima.

Barajevo je dobilo ime po barama koje su nekada karakterisale ovaj kraj. Danas je poznato po ruralnim predelima i vinogradima, koji privlače mnoge turiste.

Mladenovac prema legendi dobija naziv po izvesnom Mladenu koji je sa svoja dva brata naselio ovaj opusteli kraj nakon Kosovskog boja.

Sopot je ime dobio po staroslovenskoj reči "sopot" što znači "izvor" ili "potok". Ova opština je prepoznatljiva po svojim prirodnim izvorima i čistoj sredini.

Surčin svoje ime duguje staroslovenskoj reči "suren" što znači "mladić". Surčin je danas poznat po aerodromu koji se nalazi na teritoriji ove opštine i logističkim centrima.

Zemun nekada poznat i kao keltski Taurunum i franački Malevila, dobio je naziv prema slovenskoj reči zemlin, koja u prevodu znači zemljani grad. Zemun je danas prepoznatljiv po svojoj autentičnoj arhitekturi i Dunavu koji ga okružuje.

Svaka od ovih opština, sa svojom jedinstvenom pričom o nastanku imena, predstavlja deo bogate kulturne baštine Beograda. Pišite nam u komentarima koja je vama priča bila najzanimljivija i zbog čega!

