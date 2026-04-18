Prvo što vam padne na pamet, kada je Prvi maj, praznik rada, u pitanju, jeste roštilj. Priznajte.

Svake godine Beograđani i cela Srbija ovaj praznik slave odlaskom na nekih od gradskih izletišta, na uranak i roštiljanje. Ako vam je to malo dosadilo i želite da prekinete tu rutinu, pogledajte kako i na koji način možete provesti ovaj dan, a da ne bude klasična "roštilj-pivo" varijanta.

S obzirom da je za prvi maj Beograd pust, iskoristite priliku da se sa društvom prošetate do grada i obiđete skrivene ulice Beograda, u koje do sada niste zalazili.

Iznenadićete se kakve interesante kafiće kriju Dorćol, Slavija i drugi krajevi Beograda sa skrivenim ulicama. Tu možete u miru uživati u dobroj kafi, za početak. Ako je neko iz društva ''dobar'' s gitarom, može odsvirati koji takt i podigne vas sve na noge.

Ako ste se umorili od šetnje i radije bi da iskulirate kući za praznik, onda ga učinite zanimljivim. Devojke, vi se možete organizovati i napraviti "spa" dan za vas. Za to su vam potrebni samo osnovni kozmetički proizvodi, i tome dodajte vino ili koktele ko šta voli i neka trač partija počne.

Uz vino, pivo, kanapee okupite društvo, odložite laptopove i mobilne telefone, i uz malo umeća i kreativnosti pretvorite terasu ili dvorište u izletnički kutak i mesto gde ćete svoje društvo ''preslišati'' u asocijacijama, a kasnije testirati ko je veći kapacitet u ''cugopolu''. U slučaju kiše, lako se možete prebaciti unutra, i nastaviti sa druženjem i zabavom.

Ukoliko vam gužva ne prija, a tokom nedelje niste stizali da se vidite sa partnerom, onda je ovo idealna prilika da ovaj dan provedete zajedno. Organizujte neku šetnju, uplatite neki spa centar, romantični ručak ili večeru i uživajte sa voljenom osobom.