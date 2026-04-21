Učenici osnovnih i srednjih škola u Srbiji prošle srede su završili prolećni raspust i vratili se redovnoj nastavi. Sledeći odmor imaće povodom državnog praznika 1. maja, kada je predviđen jedini dan pauze.

Raspusti su ove godine trajali različito u zavisnosti od regiona naše zemlje. Đaci u centralnoj Srbiji prolećni odmor su počeli 10. aprila, dok je raspust u Vojvodini počeo 3. aprila. Prethodno su učenici imali devetodnevni zimski raspust u februaru, povodom Sretenja.

Iako je praksa da prvomajski odmor traje dva dana, ove godine će đaci imati samo jedan dan slobodnog, jer praznik pada u petak zbog čega su se mnogi đaci razočarali.

Prema zvaničnim školskim kalendarima, koje objavljuje Ministarstvo prosvete, maturanti gimnazija školsku godinu završavaju 22. maja, dok je poslednji školski dan za osmake i maturante srednjih stručnih škola 29. maja. Osnovci od prvog do sedmog razreda nastavu će pohađati do petka, 12. juna, dok će ostali srednjoškolci, koji ne polažu završni ispit, časove imati do 19. juna.

Inače, mali maturanti školsku godinu završavaju ranije, ali ih sredinom juna čeka polaganje završnog ispita, a zatim i upis u željene srednje škole. 

Zaposleni takođe imaju neradni dan 1. maj, kao i subotu 2. maj, što mnogim porodicama pruža priliku za produženi vikend i kratak odmor.

Ne propustiteDruštvoPosle Uskrsa stiže novi mini-odmor: Ovo su neradni dani za Prvi maj - detaljni spisak do kraja godine
DruštvoĐaci u Srbiji uskoro idu na raspust: Jedni odmaraju 4, a drugi 11 dana! Detaljni kalendar odmora za Vaskrs i Prvi maj
InfoBizMini odmor za Prvi maj: Evo koliko neradnih dana imamo i kako ih iskoristiti, saveti za one koji putuju
DruštvoDosadio vam je uranak? Ovo su najbolje ideje za Prvi maj bez roštilja i gužve
