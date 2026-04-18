Slušaj vest

Iako se čini da je proleće čvrsto zagospodarilo Balkanom, najnoviji meteorološki podaci ukazuju na to da se nalazimo u periodu izuzetno brzih promena vremena. Marko Čubrilo, meteorolog amater, i Ivan Ristić, meteorolog, saglasni su u jednom - stabilno i toplo vreme broji svoje poslednje sate. Već od ponedeljka ulazimo u duži, nestabilan i relativno hladan period koji bi mogao doneti ne samo obilnu kišu, već i sneg na višim planinama.

Arktički prodor i beli pokrivač

Prema Čubrilovoj vremenskoj prognozi, za vikend ćemo moći da uživamo u pretežno sunčanom i prijatno toplom vremenu. Vetar će biti slab, menjajući pravac sa severnog na južni, dok će se maksimalne temperature kretati u rasponu od 15 do 24 stepena. Međutim, ovo je samo zatišje pred buru koja kreće sa zapada.

Promena počinje u nedelju kasno posle podne na zapadu regiona, gde se očekuje naoblačenje sa kišom. Tokom noći i u ponedeljak, padavine će se proširiti na celu zemlju. Marko Čubrilo naglašava da sa spuštanjem hladnog fronta sledi osetno zahlađenje, pa će u ponedeljak maksimumi biti od skromnih 10 na zapadu do 18 stepeni na istoku.

- Od ponedeljka ulazimo uz duži, nestabilan i relativno hladan period - ističe Čubrilo.

Foto: Marko Karović

Snežni scenario u srcu proleća

Od utorka se formira snažan, blokirajući anticiklon između Skandinavije i Severnog mora, što će otvoriti put hladnom vazduhu iz Rusije direktno ka našim krajevima. To znači da će temperature sve do 28. aprila biti ispod proseka.

Posebno je alarmantan podatak da bi oko 26. aprila na višim planinama Bosne i Hercegovine, Srbije i severne Crne Gore moglo pasti između 5 i 35 centimetara snega, što je prava retkost za ovaj deo godine.

Pretnja koja plaši poljoprivrednike

Najveću brigu trenutno predstavlja mogućnost kasnog mraza sredinom nedelje. Ukoliko se nebo razvedri, preti opasnost koja bi, prema rečima stručnjaka, mogla biti katastrofalna po voće i povrće.

- Sada ostaje da se nadamo da će biti dovoljno oblaka da spreči dugotalasno hlađenje prizemnog sloja atmosfere jer bi onda kasni mraz izostao - upozorava Čubrilo.

Postepeno otopljenje, ali i dalje uz pljuskove, očekuje se tek nakon 28. aprila.

Od čiste kiše do tropskih 25

Meteorolog Ivan Ristić potvrđuje da je pred nama period dinamične atmosfere. Dobra vest je da nas tokom predstojećeg vikenda napušta pesak iz Sahare, jer jača severno vazdušno strujanje.

Ipak, to sa sobom donosi promenu u sastavu padavina – u ponedeljak nam stiže front sa "čistom kišom", što će biti pravo osveženje nakon prljavih kiša na koje smo navikli u prethodnom periodu.

Najhladniji dani i brzi oporavak

Prema Ristićevim proračunima, najhladnije će biti u utorak i sredu, kada će se živa u termometru kretati tek između 10 i 15 stepeni. On podseća da je ovo nagli pad, ali srećom, neće trajati dugo. Već nakon tri do četiri dana sledi novi obrt i otopljenje.

- Nalazimo se u periodu brzih promena vremena, ali ćemo april najverovatnije završiti u velikom stilu, sa temperaturama koje se ponovo penju do 25 stepeni - kaže Ristić.

Kakvo nas vreme čeka za Prvi maj

Sve one koji planiraju izlete za Prvi maj, Ristić donekle teši, ali i poziva na oprez. Očekuje se relativno toplo vreme, idealno za boravak u prirodi, ali uz jednu važnu opomenu – mogući su pljuskovi i grmljavina, pa bi bilo mudro imati plan B za slučaj iznenadnog nevremena.

Ristić upozorava i da bi maj i jun mogli biti kritični zbog velike količine padavina. Postoji realna opasnost da u samo jednom danu padne i do 100 litara kiše po kvadratnom metru, što može dovesti do lokalnih izlivanja i problema.