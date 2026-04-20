Slušaj vest

Nagla promena vremena ove sedmice stiže u Srbiju. Posle toplog i sunčanog perioda, već od danas očekuju se pljuskovi, grmljavina i osetan pad temperature, uz upaljen žuti meteoalarm u većem delu zemlje zbog učestale grmljavine.

Prema najavi Republičkog hidrometeorološkog zavoda ujutru će najpre sever i zapad Srbije biti zahvaćeni kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, dok se sredinom dana i posle podne padavine šire i na ostale krajeve.

Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, u Vojvodini i na istoku povremeno i jak. Jutarnja temperatura kretaće se od pet do 11, a najviša dnevna od 15 do 20 stepeni. Zbog velike verovatnoće grmljavine, koja dostiže čak 90 odsto, na snazi je žuti meteoalarm.

Meteoalarm za ponedeljak Foto: RHMZ Printscreen

U utorak takođe promenljivo oblačno i malo svežije vreme. Mestimično se očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak, dok će u brdsko-planinskim predelima biti uslova i za grmljavinu. Vetar će biti slab i umeren, na istoku povremeno i jak, severni i severozapadni.

Meteoalarm za utorak Foto: RHMZ Printscreen

Temperature će biti u padu, jutarnje od pet do 10, a dnevne od 14 do 18 stepeni. I sutra je na snazi žuti meteoalarm zbog grmljavine, uz verovatnoću pojave od oko 80 odsto.

Vreme do kraja nedelje

Od srede RHMZ najavljuje stabilizaciju vremena. Očekuje se promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, uz slab do umeren severni i severozapadni vetar, povremeno pojačan na istoku. Jutarnja temperatura biće od četiri do sedam, a najviša dnevna od 13 do 17 stepeni.

Foto: Marko Karović

Slično vreme zadržaće se i u četvrtak sa temperaturama od dva do šest stepeni, a dnevna od 14 do 19. U nastavku sedmice, odnosno od petka, očekuje se više sunčanih intervala i postepeni porast temperature, dok će kratkotrajna kiša biti retka i uglavnom rezervisana za brdsko-planinske predele. Ipak, već krajem perioda, od nedelje 26. aprila, stiže novo jače naoblačenje sa padavinama, što znači da se nestabilno prolećno vreme nastavlja.

Šta raditi u slučaju jake grmljavine

Foto: Shutterstock