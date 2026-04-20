Prvi ponedeljak posle završetka uskršnjih praznika i kraja Svetle nedelje naziva se Pobusani ponedeljak. U nekim krajevima Srbije ovaj dan se zove još i Pobusni ponedeljak ili Mali Uskrs, i prati ga niz običaja koje bi pravoslavni vernici trebalo da ispoštuju.

Pobusani ponedeljak je dan posvećen upokojenim članovima porodice i prijateljima. Uvek "pada" posle završetka uskršnjih praznika, a kako je Uskrs pokretan datum, tako se i dan obeležavanja Pobusanog ponedeljka menja. Ipak, u tradiciji srpskog naroda je da se običaji na ovaj dan ne menjaju - uvek su isti i veruje se da bi ih trebalo sprovesti za zdravlje i napredak porodice, a za pokoj duše preminulih.

Na Pobusani ponedeljak Srbi obavezno izlaze na groblje da "pobusaju", odnosno urede grobove svojih predaka. Nekada, dok nisu postojale kamene ili mermerne ploče preko grobova, žene su sejale travu na humkama kako bi se simbolički pokazalo da život uvek odnosi pobedu nad smrću. Poslednjih decenija, odlazak na groblje na Pobusani ponedeljak je prilika da porodice urede grobove upokojenih članova.

Jaja se iznose na groblje

Običaj je, takođe, da se na groblje iznose crvena farbana jaja, jer je Pobusani ponedeljak Uskrs umrlih. Farbana jaja se dele siromašnima koji će ih pojesti "za pokoj duše" preminulih. Pobusani ponedeljak je, ujedno, i prvi dan posle Uskrsa kad se pale sveće upokojenima, jer se veruje da su od Uskrsa do Pobusanog ponedeljka svi preminuli vaskrsli u Gospodu.

Postoji još jedan običaj koji se sprovodi na ovaj dan, a koji je opstao samo u selima u nekim delovima Srbije. Na Pobusani ponedeljak žene su sadile ruže na grobovima umrlih članova porodice, zbog čega se ovaj dan zvao i Ružičalo. Ruže su bile crvene ili bele, u zavisnosti od toga da li je neko preminuo u zrelijem dobu ili veoma mlad.