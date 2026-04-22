Iskustvo mlade žene koja je u tridesetim godinama doživela moždani udar i suočila se sa teškim simptomima i posledicama, ponovo je otvorilo pitanje važnosti pravovremenog prepoznavanja ovog ozbiljnog zdravstvenog stanja i podizanja svesti, posebno među mlađom populacijom.

Milica Ristić (33) doživela je moždani udar 18. decembra 2025. godine.

- Obratila sam se lekaru opšte prakse sa rečenicom: "Doktore, ja se ne osećam dobro, imam vrtoglavice, bol u glavi". Dobila sam uput da uradim krvnu sliku. Doktor je primetio pad levog nepčanog luka i posumnjao je na neki neurološki problem, međutim uz konsultaciju sa starijom doktorkom su odlučili da mi ne daju uput za neurologa iz razloga zato što imam 33 godine - ispričala je Milica.

Njena ispovest objavljena na Tiktok nalogu "moždaniudar.rs".

- 9. januara 2023. godine sam se probudila ujutru u 6 časova sa bolom u stomaku, krenula sam do toaleta i u hodniku sam se spustila na pod i legla na stomak. Interesantno je bilo to što sam ja bila zaboravila da sam se udala, da imam porodicu i konstantno sam tražila svoju rođenu sestru. Suprug je odmah prepoznao simptome, pozvao je hitnu pomoć. U Urgentnom centru Kliničkog centra Srbije su sva snimanja obavljena vrlo brzo - navela je Milica.

Dijagnostikovan joj je moždani udar.

- Ustanovljeno je da sam imala disekciju vertebralne arterije, rascep arterije koja se otkačila i dovela do samog moždanog udara. Prvi dan kada sam primljena u jedinici za moždani udar ja sam mogla da hodam. Međutim, noć nakon toga mi je pozlilo i nakon toga sam totalno izgubila hod i cela leva strana mi je bila utrnula. Uz terapije počela sam da se krećem malo uz pomoć pomagala - navela je ona.

I dalje, kako navodi ima nestabilnost sa leve strane, ali je u potpunosti prohodala.

- I dalje je to neka borba koja traje, ali nešto što će se rešiti i ja se nadam da će ostaviti minimalne posledice po mene. Ovim putem želim da apelujem na sve mlade ljude da moždani udar nije nešto što svi kao po automatizmu vezujemo za starije osobe i da se to dešava samo starijim osobama. Želim da se podigne svest, da prepoznaju svi simptome na vreme i da se prođe sa minimalnim posledicama - zaključila je.