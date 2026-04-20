Odlazak na groblje, farbana jaja i posebni običaji deo su tradicije koju mnogi poštuju.

Šta je suština, a šta je samo narodno verovanje, za "Puls Srbije", otkrio je Aleksandar Nikolić, teolog.

- "Pobusani ponedeljak" dolazi odmah nakon Tomine nedelje, koju smo obeležili juče, a koja pada sedam dana posle Vaskrsa, odnosno nakon Svetle nedelje. Ovaj dan se u narodu i crkvi naziva i "Drugi Vaskrs", jer se Prvi Vaskrs odnosi na zemaljsku crkvu, dok je Drugi posvećen svima koji su u Carstvu Nebeskom - nebeskoj crkvi. U liturgijskom smislu, nebeska i zemaljska crkva čine jedinstvo - objasnio je Nikolić.

Foto: JKP Pogrebne usluge

Simbolika "Pobusnog ponedeljka"

Kako kaže, običaj je da ljudi tog dana obilaze grobove svojih predaka i bližnjih, te ih pozdravljaju rečima "Hristos Vaskrse", objavljujući vaskrsenje i njima, kao i sebi.

- Naziv "Pobusani ponedeljak" potiče od običaja "pobusavanja" grobova, odnosno čišćenja i uređivanja humki, najčešće uklanjanjem korova i sadnjom trave. Na groblje se tradicionalno nose vaskršnja jaja, najčešće ona koja su preostala od Vaskrsa, jer simbolizuju Hristovo vaskrsenje. Ideja je da se upokojenima prenese radost Vaskrsenja. U nekim krajevima prisutan je i običaj lomljenja jaja na grobovima, ali se ona pre svega ostavljaju kao znak sećanja i vere, a ne za konzumaciju - rekao je.

Naglasak je na duhovnom i liturgijskom sećanju na upokojene kroz molitvu i crkvene obrede, dok se narodni običaji smatraju sporednim u odnosu na crkveno učenje o jedinstvu živih i pokojnih u veri, istakao je Nikolić.

- Suština ovog dana nije u hrani i okupljanjima, već u duhovnom sećanju i molitvi. Iako se u narodu često razvila praksa donošenja hrane i organizovanja trpeza na groblju, to je više deo narodne tradicije nego crkvenog učenja. Naglasak je na liturgijskom pominjanju upokojenih, služenju parastosa, osvećenju žita i vina, paljenju sveća i čitanju imena pokojnika. Crkva uči da je molitva za upokojene najvažniji vid sećanja, jer se kroz nju održava duhovna veza između živih i upokojenih. Prema tom shvatanju, crkva je jedinstvena celina - živi i upokojeni čine jedno telo u Hristu.

- Takođe, naglašava se da je ispravan redosled da se dan počne svetom liturgijom i parastosom u crkvi, a tek potom odlaskom na groblje. Iako mnogi ljudi odlaze samo na groblje, crkveni stav je da je liturgijsko pominjanje najvažnije. Suština Pobusnog ponedeljka jeste duhovno sećanje, molitva i radost Vaskrsenja, a ne tuga, jer se veruje da je Hristos pobedio smrt i da je veza između živih i upokojenih nastavljena u večnosti - za Kurir televiziju, zaključio je Nikolić.

