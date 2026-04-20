Poslednji živi učesnik Igmanskog marša Albin Pibernik - Bine, umro je u 95. godini, objavio je potpredsednik SABNOR-a Nijaz Skenderagić, prenosi Klix.ba.

"Na večni počinak otišao je Albin Pibernik - Bine, partizan, poslednji živi učesnik Igmanskog marša. Bio je čovek koji se svake godine vraćao da oživi sećanja na taj teški ratni put, kojim je krenuo zajedno sa svojim roditeljima. Već u Foči, od posledica smrzavanja tokom surove januarske zime 1942. godine, ostao je bez majke, a kasnije i bez oca. Govorio je kako je, kao dečak, plakao dok su mu sahranjivali majku.

Tada mu je prišao čovek za kojeg nije ni znao ko je - Josip Broz Tito - i rekao mu: 'Proleteri ne plaču'. Nije znao gde će noćiti, pa ga je Tito, čuvši to, pozvao kod sebe. Tih noći spavao je u istoj sobi s njim. Kasnije mu je Tito postavio jednostavno, ali sudbinsko pitanje: šta želi da bude kada poraste, kad se rat završi. Odgovor je bio jasan - želim da budem pilot", objavio je Skenderagić.

Nakon pogibije oca, sklonjen je u Sloveniju. Po završetku rata, po nalogu Tita, dolazi u Beograd, a potom biva upućen u Moskvu na školovanje za pilota. Taj dečački san pretvorio je u životni poziv. Bio je dugogodišnji vojni, a potom i civilni pilot. S posebnom emocijom pričao je da je, kad god bi imao priliku, nadletao trasu svog ratnog puta, od Romanije, preko Sarajeva i Igmana, sve do Foče, vraćajući se mislima u dane iskušenja, gubitka i hrabrosti.