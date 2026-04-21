Prijave za plaćenu praksu u najvećoj domaćoj naftnoj kompaniji još uvek su otvorene! Konkurs za desetu sezonu programa prakse „NIS Calling” traje do 26. aprila, a detaljne informacije o programu, kao i link za prijavu dostupni su na sajtu kompanije NIS.

Ako si student četvrte godine ili master studija, apsolvent ili diplomac Mašinskog, Ekonomskog, Fakulteta organizacionih nauka, Elektrotehničkog, Fakulteta tehničkih nauka, Prirodno-matematičkog, Građevinskog, Saobraćajnog, Tehnološko-metalurškog, Tehnološkog, Rudarsko-geološkog i ostalih fakulteta sličnih usmerenja, onda je ovaj konkurs baš za tebe! „NIS Calling” praksa omogućiće ti inženjerski rad sa različitom vrstom opreme, rad u oblasti energetike ili automatizacije procesa, logistike, bezbednosti na radu i drugim oblastima.

Praksa traje 800 sati koje je moguće rasporediti tokom šest meseci, a obavlja se u Beogradu, Novom Sadu i Pančevu. Svaki polaznik ima svog mentora koji ga vodi kroz unapred kreiran plan aktivnosti i usmerava u daljem karijernom razvoju. Polaznike očekuju i terenske posete kompanijskim lokacijama, obuke bitne za napredak karijere, projektni zadaci, kao i druženja.

Početak je planiran za 15. jul, a na kraju programa postoji mogućnost zaposlenja u NIS-u. Ovogodišnja sezona „NIS Calling” polaznicima donosi i dodatnu profesionalnu podršku tokom procesa prijave i selekcije – „Calling Support”, kako za odabrane kandidate, tako i za kandidate koji ne prođu proces selekcije, a koja može biti značajna za njihov dalji karijerni razvoj.