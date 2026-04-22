Frizeri opet digli cene, žene besne: Jedan odlazak u salon i do 14.000 dinara! "Ovo postaje luksuz, počela sam sama da se šišam"
Rast cena frizerskih usluga u Srbiji izazvao je nezadovoljstvo kod mnogih žena koje kažu da su šišanje i feniranje postali ozbiljan udar na kućni budžet.
Sve veći broj žena iz Beograda i Novog Sada komentariše poskupljenje frizerskih usluga, navodeći da su cene šišanja i feniranja u stalnom porastu. Upravo su cene frizerskih usluga bile tema na društvenim mrežama.
"Izašla sam šokirana"
- Upravo sam izašla šokirana zato što je cena šišanja i feniranja kod mog frizera porasla za 1.000 dinara za tri meseca i zanima me koliko ljudi u Beogradu ili Novom Sadu i uopšte zapravo u bilo kom gradu plaćaju šišanje i feniranje - upitala je jedna korisnica Tiktoka.
Iz komentara se može zaključiti i nezadovoljstvo građana koji smatraju da su cene frizerskih usluga otišle predaleko i da ih pojedini saloni formiraju bez jasnih pravila.
Jedna korisnica navela je da ima srednju dužinu kosu, a da uslugu šišanja i feniranja plaća 4.000 dinara. Farbanje izrastka, stavljanje preliva, šišanje i feniranje, jednu korisnicu košta 14.000 dinara.
Zakazani svi termini
Sudeći po komentarima, poskupelo je i muško šišanje sa 700 na 1.300 dinara.
- Frizer sam više od 20 godina. Šišanje krajeva je 2.700 plus feniranje od 1.500-2.000. Duga kosa šišanje i feniranje 5.400-5.700 dinara. Neću da ulazim u to šta koliko plaćam (dažbine i materijal). Dok god mogu da stanem kvalitetom iza cene, ja sam okej. A u prilog tome govori da mi je uvek po 2 nedelje unapred zakazano sve! - napisala je jedna frizerka.
Korisnici su šokirani ovim cenama...
- Počela sam sama da se šišam i feniram - navela je jedna devojka.
Nana
Srednja dužina 4000, Novi Sad to je bilo pre vise od 6 meseci, sad je sigurno više A mužu je poraslo sa 700 na 1300, znači odjednom, ne postepeno
Plavi mesec
Zdravo, cena nijansiranja je od 20 do 35.000 dinara zavisno od dužine i gustine kose i toga šta je potrebno da odradimo, a da dobijemo željeni rezultat i ono što je jednako važno ukoliko nam trenutno stanje kose to dozvoljava ❤️A cena šišanja uz nijansiranje je dodatnih 4.000 dinara Možemo zajednički naći neku najbolju opciju a koja će opet biti najbolja za održavanje evo kod ovoj frizera kao da ce zlatnom farbom da me farba