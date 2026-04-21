Na graničnom prelazu Evzoni, na izlazu iz Grčke u nedelju uveče, 19. aprila došlo je do velikog zastoja, a prema svedočenjima putnika, situacija je u jednom trenutku bila veoma napeta i na ivici incidenta.

Posebno su bili pogođeni autobusi, koji su prema iskustvima sa terena čekali satima, dok se kolona sporo pomerala. Na lice mesta morala je da interveniše i Hitna pomoć.

Kako prenosi portal "Put do Grčke",u jednom trenutku radila je samo jedna traka za autobuse, dok su se pored njih uključivali i automobili. Ostale trake već su bile popunjene. Upravo zbog toga formirana je velika gužva na Evzoniju, a autobusi su ostajali praktično blokirani bez mogućnosti da brže napreduju.

Jedna od putnica navodi da su na granicu sa Grčkom stigli u popodnevnim časovima, kada je ispred njih već bilo oko 15 do 17 autobusa. Kako kaže, čekanje se oteglo duboko u noć, a pojedini putnici su prema njenim saznanjima čekali i oko četiri sata, dok su neki autobusi bili zaglavljeni i duže.

Jednoj devojčici pozlili na granici

Prema svedočenjima putnika, među vozilima u koloni bila je i đačka ekskurzija u povratku, a upravo u tom delu gužve došlo je do zdravstvenog incidenta koji je dodatno doveo do tenzije. Putnici navode da je jednoj devojčici pozlilo, zbog čega je na granicu morala da dođe Hitna pomoć.

U tom trenutku, kako opisuju putnici, situacija je bila još napetija, jer su vozila hitne službe morala da se probijaju kroz već formiranu kolonu autobusa i automobila.

Zbog zastoja i blokiranih traka, carinici su u jednom trenutku morali ručno da usmeravaju vozila i prave prolaz, što je dodatno usporilo ionako spor protok na prelazu.

Autobusi su ostajali zaglavljeni u koloni

Putnici navode i da su se autobusi u jednom trenutku postavljali ukoso kako bi pokušali da spreče dodatno ubacivanje automobila između njih, pošto je mešanje kolona pravilo još veći problem i dodatno blokiralo prolaz. Upravo zbog takve situacije nastao je potpuni zastoj.

Takođe, kako prenosi ovaj portal, tokom noći bio je angažovan i još jedan punkt kako bi se proces ubrzao, ali je uprkos tome veliki broj putnika ostao zaglavljen više sati.

EES sistem dodatno usporava saobraćaj na granicama

Podsetimo, zbog EES sistema stvaraju se ogromne gužve na svim graničnim prelazima sa Šengen zonom, odnosno zemljama EU, među kojima je i Grčka, a još veći kolaps na granici tek se očekuje s početkom letnje sezone.

Potpuna primena nove kontrole EU koja je u funkciji 24 sata dnevno, na svim graničnim prelazima, bez izuzetka, zvanično je počela 10. aprila i odnosi se kako na drumski, tako i na avio saobraćaj.