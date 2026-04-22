Slušaj vest

Jelena iz Novog Sada suočila se sa najtežom životnom bitkom.

Kako bi prikupila 65.000 evra za neophodnu transplantaciju bubrega u Belorusiji, ona i njen suprug bili su primorani da oglase prodaju porodičnog stana. Mesecima nije bilo kupaca, a onda je Jelena u svoj Fejsbuk oglas dodala samo dve rečenice koje su promenile sve, dirnule ljude i probudile usnulu empatiju u Srbiji.

Borba duga 30 godina i povratak na dijalizu

Jelena Dobromirov se sa ozbiljnim problemima sa bubrezima bori još od svoje 16. godine. Njena prva transplantacija urađena je u Moskvi 2005. godine, a donirani organ je savršeno funkcionisao punih 19 godina, obezbedivši joj normalan život. Međutim, pre dve godine bubreg je počeo da propada, zbog čega je ponovo morala da krene na iscrpljujuće hemodijalize.

- Vama se prespoje krvni sudovi... Vi idete svaki drugi dan po četiri i po sata sedite priključeni na aparat. Tu idu dve igle, poprilično debele. To je sve bolno, mučno - objašnjava Jelena život na aparatima.

Zbog same prirode dijalize, drastično joj je ograničen dnevni unos tečnosti, što predstavlja poseban izazov, pogotovo u vrelim letnjim mesecima kada vodu mora da dozira doslovno na kapilare.

Oglas koji je odjeknuo Srbijom

Za novu transplantaciju u Minsku potrebno je oko 65.000 evra. Prikupljanje novca preko fondacije "Budi human" išlo je veoma sporo - za godinu i po dana prikupili su jedva 7.000 evra, koliko je bilo potrebno za odlazak na same pripreme i stavljanje na listu čekanja prošlog avgusta.

S obzirom na to da ni ona ni suprug nemaju široku rodbinsku mrežu koja bi organizovala bazare i skupljala novac, shvatili su da moraju nešto da preduzmu.

Odlučuju da prodaju njen porodični stan u Novom Sadu koji joj je ostao od pokojne majke.

- U tom trenutku ja ne želim da dobijem poziv da odem tamo, a da nemam novca za to. Ne može se tek tako negde pozajmiti 60.000 evra - priseća se Jelena teške odluke.

Stan su oglasili u junu prošle godine, ali se kupci mesecima nisu javljali.

U oktobru, nakon jedne dijalize, sela je i ponovo postavila oglas u Fejsbuk grupu za prodaju nekretnina, ali je ovog puta napisala i pravi razlog prodaje.

- To su prosto samo dve rečenice pisale: Prodajemo porodični stan zbog transplantacije bubrega. Ništa više. To je odjeknulo - priseća se ona, i dodaje da je potpuno nestvarno kakva je reakcija usledila.

"Ljudi su nudili da mi doniraju organ"

Nakon ovog oglasa, Jelenina priča se neverovatnom brzinom proširila, a SMS poruke i uplate su počele da se nižu. Zahvaljujući solidarnosti nepoznatih ljudi, prikupljeno je skoro 90 odsto potrebnih sredstava, zbog čega je prodaja porodičnog stana pauzirana.

Iako je bilo onih koji su joj pisali neprijatne i osuđujuće poruke, dobrota naroda je ipak pobedila.

- Imala sam više od troje, četvoro ljudi koji su mi se javili da su spremni da mi čak i organ doniraju. Bubreg. To nije mala stvar... Mi se ne poznajemo lično - navodi Jelena, ne krijući duboku zahvalnost prema ljudima koji su pokazali ovakvu nesebičnost, iako po trenutnom zakonu u Srbiji donori mogu biti isključivo članovi porodice do trećeg kolena.

Ljubav prema psima i razdvojenost od supruga

Kako bi imala što bolji kvalitet dijalize pred novu transplantaciju, lekari su je savetovali da ostane u Novom Sadu, zbog čega je sa suprugom razdvojena već skoro dve pune godine. Njen suprug Nenad živi u selu pored Koceljeve, gde brine o njihovom imanju. Njihova svakodnevica krije još jednu dirljivu priču - njih dvoje su iz čiste ljubavi i sopstvenih sredstava do sada spasili preko 35 pasa sa ulice i brinu o tri konja.

Foto: Kurir Televizija

Često su žrtve komšijske zlobe, suočavali su se sa bacanjem otrova preko ograde i pucanjem iz malokalibarskog oružja na njihove pse, a nesavesni građani im stalno ostavljaju štence ispred kapije.

Uprkos ličnoj borbi za goli život i tragičnoj 2023. godini u kojoj je sahranila svekra, majku i rođenog brata, Jelena i suprug nikada nisu okrenuli glavu od napuštenih životinja.

- Najveća snaga je moj suprug i naše životinje. Ja kad odem tamo napunim baterije za sledeću mučnu nedelju na hemodijalizi - objašnjava ona.

U trci sa vremenom

Jelena sada potpuno spremna čeka poziv iz beloruske bolnice, koji je pitanje trenutka. Kada joj jave da imaju organ, ona ima najviše 15 do 20 sati da se pojavi u Minsku, što danas predstavlja logističku noćnu moru i zahteva kupovinu avionskih karata u poslednjem trenutku, čija cena može iznositi i oko 5.000 evra.

Foto: Budi Human

Na kraju ove iscrpljujuće životne epizode, njena poruka svima je sasvim jasna: "Kada se preko 30 godina borite samo za svoje zdravlje, shvatite da zaista apsolutno ništa u životu nije bitno osim toga".

Svi koji žele da pomognu Jeleni u samom finišu prikupljanja sredstava kako bi sigurno pokrila hitne avionske karte i prateće troškove, to mogu učiniti:

Slanjem SMS poruke sadržine 1709 na broj 3030 (jednokratna pomoć od 200 dinara)

Uplatom na dinarski račun:

160-6000001997366-29

Uplatom na devizni račun:

160-6000001998229-59

IBAN:

RS35160600000199822959

SWIFT/BIC:

DBDBRSBG

Kurir/ Blic/ Stvarne ispovesti