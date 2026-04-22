Slušaj vest

Grčka je pred letnju sezonu, povukla jedan potez koji je izazvao veliku pažnju Evropske javnosti. Ambasada Grčke u Londonu je objavila da su britanski pasoši izuzeti iz biometrijske registracije na graničnim prelazima, odnosno, britanski državljani ovog leta neće morati da daju otiske prstiju i biometrijske podatke lica u okviru EES sistema koji je na snazi. Tržište Ujedinjenog Kraljevstva je samo tokom prošle godine bilo prvo sa avionskim međunarodnim dolascima Grčku sa 3 miliona putnika, a banka Grčke je objavila da su prihodi od britanskih turista u prvoj polovini 2025. porasli za 7,3%.

- Ovo treba shvatiti kao privremeno izuzeće koje se odnosi samo na letnju sezonu i iza toga stoje ekonomski razlozi, britanski turisti zajedno sa Nemačkim turistima predstavljaju praktično stub Grčkog turizma, samo prošle godine je zabeleženo 4,6 miliona britanskih turista koji su ostavili preko 3 milijarde evra, što je negde oko 13% ukupnih turističkih prihoda. Grčkoj je mnogo jednostavnije da se na kraći period odrekne nekih biometrijskih provera nego da ostane bez tog novca - objasnila je Jasmina Pavlović Stamenić, dopisnica Politike iz Atine za emisiju "Redakcija" i dodala:

- Mislim da je to jedini razlog jer sasvim sigurno postoji zabrinutost kako će se odvijati ova sezona, mada je ona u ovom trenutku, kako kažu, relativno dobro počela. Broj Nemačkih turista se neće smanjiti i oni normalno ulaze, samo Britanci neće morati da daju biometrijske podatke. Naš turistički spektor očekuje to i za nas ali to nije zvanično, ništa nije objavljeno u vezi toga. Mada jeste sasvim logično to očekivati kada na severu Grčke ima preko milion naših turista - rekla je ona.

Kako kaže, Grčka svake godine donosi odluku da bude fleksibilnija u odnosu na srpske državljane.

Foto: Kurir Televizija

- To se pre svega odnosi na kopnene granične prelaze, u jednom periodu bi možda mogao da se ubrza način ulaska u Grčku. Govorim o graničnim prelazima koje Srbi najčešće prelaze, potencijalno bi mogli da budu fleksibilniji. Grčka kao članice EU nema veliki manevarski prostor da donosi odluke o isključenju biometrijskih kontrola za Srpske državljanje. Ostaju potencijalne olakšice, a kakve će one biti, videćemo u praksi - navela je Stamenić.

"Grčka više nije jeftino more na koje su Srbi navikli"

Ona objašnjava da Grčka odavno nije jeftino more na koje su Srbi navikli.

- Ona praktično spada u jednu od najskupljih ako ne i najskuplju mediteransku destinaciju u ovom trenutku. Zbog toga se mnogi turisti sada okreću Italiji, Španiji i Portugaliji koje su trenutno jeftinije. Osećaj nervoze na tržištu definitivno postoji, međutim, Grčki turistički sektor se nada da će sezona ipak proći dobro. U ovom trenutku je karakteristično da postoji veliko zainteresovanje ali ne i samo bukiranje, dakle ljudi se odlučuju za "last minute" ponude, očekiju da će doći do sniženja u poslednjem trenutku - objasnila je ona.

Stamenić navodi da se ova pojava može videti u svim poznatim turističkim letovalištima.

Foto: Shutterstock

- Evidentno je da su cene otišle gore, u ugostiteljskom sektoru, one idu čak i do 20% više, u hotelima negde do 12%, za ekskluzivne destinacije kao što su Mikonos i Santorini ne moramo ni da spominjemo. Biće mnogo skuplje i za naše ljude jer da bi sa ovim cenama goriva i putarinom uopšte stigli do Grčke i vratili se, to je negde između 250 i 350 evra što nije mala stavka - rekla je Stamenić.

Kako kaže, na severu Grčke, gde većina naših ljudi letuje, porast cena je oko 6-7%.

- Ja sumnjam da će Grci spuštati bilo koju cenu, takođe kada su u pitanju ležaljke ili ulazak na plažu. Inflacija je prošlog meseca bila negde oko 3,9%, što znači da su i supermarketi ozbiljno poskupeli, od početka godine taj broj je 8-9%. Mislim da će svi morati da razmišljaju o svakom evru koji će trošiti. Iznajmljivanje jedrilica je bilo popularno kod naših ljudi ali ono je propalo za čak 50% u ovom trenutku - dodaje Stamenić.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs