Dok se građani Srbije pripremaju za tradicionalne prvomajske uranke i planiraju beg u prirodu, najnovije vesti od meteorologa donose pravu pometnju. Svi se pitamo isto –hoćemo li praznik provesti na suncu ili će nam grmljavinski pljuskovi pokvariti planove? Iako smo zakoračili u drugu polovinu aprila, priroda očigledno ima tempo koji se ne poklapa uvek sa našim željama.

Republički hidrometeorološki zavod danas ujutru najavljuje još samo na jugozapadu, jugu i jugoistoku Srbije ponegde slab prizemni mraz.

- Tokom dana pretežno sunčano i toplo uz slab i umeren razvoj dnevne oblačnosti. Vetar slab i umeren, na istoku povremeno i jak, severozapadni. Jutarnja temperatura od dva do 10, a najviša dnevna od 18 do 22 stepeni. Do kraja ove i početkom sledeće sedmice pretežno sunčano uz promenljivu oblačnost i dnevne temperature u okviru prosečnih vrednosti za treću dekadu aprila, dok se kiša i lokalni pljuskovi očekuju tek ponegde u utorak (28.04.) - najavio je RHMZ i dodao:

- Od srede (29.04.) promenljivo oblačno i malo svežije vreme mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima praćenim grmljavinom.

Marko Čubrilo i Ivan Ristić poručuju da nas čeka period pun obrta, temperaturnih klackalica i neizvesnosti koja će trajati do samog praznika. Od pretnje mrazom koja je počeo sinoć, preko kratkotrajnog daha leta tokom vikenda, pa sve do "hladnog tuša" koji se sprema za početak maja.

Večeras preti opasnost

Prema rečima Marka Čubrila, sinoć je došlo do slabljenja vetra uz razvedravanje, što donosi idealne, aliopasne uslove za pojavu mraza.

- Pretežno vedra i tiha noć ka četvrtku donela je povećanu opasnost od pojave kasnog mraza pred zoru - ističe Čubrilo.

On napominje da, iako mraz neće trajati duže od nekoliko sati, rizik je izuzetno visok. Savetuje sve koji su u mogućnosti da primene mere zaštite kako bi sačuvali svoje useve.

Prolećno vreme za vikend

Kratkotrajni dah leta: Vikend donosi 23 stepena

Nakon ledene noći, stiže postepeni oporavak. Od danas nas očekuje otopljenje, a rizik od mraza će biti sve manji. Čubrilo najavljuje da nas za vikend očekuje pravi prolećni preokret.

- Za vikend će na kratko maksimumi dostići i 23 stepena - navodi Čubrilo u svojoj prognozi na "Fejsbuku".

To će biti idealna prilika za boravak na otvorenom, jer će temperature nakratko podsetiti na pravo leto. Međutim, to uživanje će, po svemu sudeći, biti kratkog daha. Već u nedelju uveče hladan front će proći istočnije od nas, donoseći pojačan severozapadni vetar i ponovno zahlađenje početkom sledeće nedelje.

Šok za Prvi maj

Ono što sve najviše zanima jeste vremenska prognoza za Prvi maj. Prema trenutnim podacima koje je objavio Čubrilo, vesti nisu preterano ohrabrujuće za ljubitelje sunca.

- Za Prvi maj najverovatnije će biti relativno sveže i kišovito - upozorava Čubrilo.

On dodaje da prognostički materijal trenutno upućuje na to da ćemo početak maja provesti u znaku nestabilnog vremena. Iako su prognoze na duže od tri-četiri dana podložne promenama, trenutna slika pokazuje da uslova za neko konkretnije i duže otopljenje verovatno neće biti barem do 7. maja.

Prema njegovim rečima, temperatura bi se prosečnim vrednostima mogla približiti tek oko 6. maja.

Ulazimo u period grmljavina i pljuskova

Ivan Ristić najavljuje da nas očekuje vrlo promenljiv period. Predviđa da ćemo april završiti sa nešto višim temperaturama, između 20 i 24 stepeni, ali da sam kraj meseca donosi promenu.

- Za Prvi maj ima prostora za pljuskove i kiše, može biti i grmljavina - kaže Ristić.

Dodaje da upravo tada ulazimo u period kada će ovakve pojave biti znatno češće. On ističe da je najvažnije što više nema opasnosti od mrazeva u tom periodu, ali da nas definitivno čeka nestabilno vreme.

Kakvo nas proleće čeka?

Ako ste se nadali da će nakon prvomajskih praznika uslediti stabilizacija, Ristićeva dugoročna najava mogla bi da vas razuveri. On naglašava da su pred nama meseci koji su tradicionalno najvlažniji u našim krajevima.

- Do kraja proleća biće promenljivo vreme, a maj i juni su najkišovitiji meseci - rekao je Ristić.

To znači da ćemo sunčane naočare često morati da menjamo za kišobrane, jer će se smena sunca, oblaka i pljuskova nastaviti tokom prolećnog perioda, dok Čubrilo napominje da su promene u prognozi uvek moguće i da za sada sve upućuje na to da će se povratak u "okvire proseka" dogoditi tek sredinom prve dekade maja.