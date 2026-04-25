Slušaj vest

Prstenje bivšeg generala i haškog osuđenika Ratka Mladića, bilo je glavna tema brojnih svetskih medija, kako pre, tako i posle presude Haškog tribunala.

Darko, sin Ratka Mladića predstavio je, jednom prilikom u emisiji Usijanje na Kurir televiziji, simboliku nakita koje krase indijanski poglavica i veliki crni kamen.

Zlatni prsten koji je bivši komandant vojske Republike Srpske i haški osuđenik nosio za vreme komandovanja, sada nosi njegov sin Darko Mladić. S tim pečatnim prstenom Ratko je otišao u pritvorsku jedinicu Haškog tribunala, ali je nakon određenog vremena ovaj nakit dao sinu Darku.

Najbolji u klasi

- Ovaj prsten je majka njemu poklonila kad je završio komandnu-štabnu akademiju kao prvi u klasi 1978. godine. To je deo školovanja oficira da bi postali majori, oni idu u tu školu dve godine. On je bio najbolji u klasi. Tada mu je burma bila već mala, čak je i pukla, pa je od tog zlata napravljen ovaj, porodični prsten koji je dobio od majke na poklon", objasnio je tada Darko Mladić.

Darko Mladić Foto: Kurir Televizija

Otkrio je tada da njegov otac prsten nije hteo da ga skida ni za vreme rata.

Na frontu ga okretao naopako, jer je bio meta

- Dobili smo informaciju dok je bio u Kninu komandant korpusa, da su dali instrukcije kad vide oficira sa tim prstenom da pucaju. On nije hteo da ga skida, već bi ga samo okrenuo da se ne vidi kamen kada bi bio na prvoj liniji fronta. To je prsten vernosti porodici i narodu - ispričao je tada Darko u emisiji Usijanje.

Drugi prsten je dobio na poklon od njegovog vojnika iz Štipa koji sad živi u Roterdamu, a koji je posle mnogo truda uspeo da ga poseti u Hagu i da mu pokloni srebrni prsten sa indijanskim poglavicom.

DARKO MLADIĆ OBJASNIO SIMBOLIKU GENERALOVOG NAKITA Izvor: Kurir televizija

- Ratko je nosio na tim suđenjima kao simbol da nas Amerikanci tretiraju kao što su tretirali Indijance i izvršili genocid nad njima, da smo mi u istoj toj poziciji kao Indijanci - ispričao je tada Darko Mladić.

Ratko Mladić, podsetimo, pravosnažno je osuđen pred Haškim tribunalom na doživotni zatvor zbog genocida i zločina protiv čovečnosti nad nesrbima tokom rata u BiH. Uhapšen je u Srbiji 26. maja 2011. godine, a Haškom tribunalu je izručen 31. maja iste godine.