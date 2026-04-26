Jedna priča izazvala je burne reakcije nedugo nakon objave, u kojoj se navodi da je otac sinu naplaćivao kiriju čak pet godina, iako su imali tri stana!

- Šta mislite o ocu koji je naplaćivao kiriju sinu, iako su imali tri svoja stana - pitanje je na samom početku objave.

Tako postavljen upit nikako ne otkriva ono što je dalje napisano.

- Pet godina je sin plaćao kiriju ocu i posle pet godina otac je dao sinu sav novac koji je sin plaćao. Rekao mu da može da kupi sebi jednu garsonjeru i da ima svoje. Šta kažete na očev potez, da li bi ti ovo uradio/la za svoje dete - piše u objavi.

Kako su zaključili i mnogi koji su je videli na TikToku gde je prikupila zaista mnogo reakcija, to je zaista jedna velika i snažna poruka o vaspitanju.

Komentari samo pljušte!

"Svaka čast" u komentaru je ono što se najviše može videti, ali mnogi su podelili i svoja iskustva koja ukazuju na to da slučaj nikako nije jedinstven u našoj zemlji.

"Tako je moja mama meni svaki mesec tražila određeni iznos. I sve mi stavljala na štednju. I pred udaju mi dala štednu knjižicu. Hvala joj na tome. Najbolja mama na svetu", "Tako sam i mom sinu uštedela što je on plaćao stanarinu i sad se naučio i uči svog sina", samo su neki od njih.

No, pojedini su podelili da postoje i sasvim drugačije situacije.

"Nisu svi očevi dobronamerni. Mom je ocu umrla majka dok je bio u vojsci, a kada se vratio, otac već doveo drugu ženu. Sinovima naplaćivao kiriju do smrti, za kuću koju im je sa njihovom majkom gradio.Maćehi prepisao kuću i ona je prodala. Nemaju svi roditelji roditeljsku ljubav prema deci", "On mu je bar dao taj novac, ipak je mislio na njega i tako mu sačuvao! A znam oca koji je sinovima naplaćivao stan i ostale potrepštine, a tuđim sinovima poklanjao kola da se pokaže kako je on dobar rođak i ima", piše u pojedinima.