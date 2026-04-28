Padavine se očekuju već od danas - utorka i srede, 28. i 29. aprila, ali će biti slabijeg intenziteta i lokalnog karaktera.

"Između utorka i srede, 28. i 29. aprila, očekuje se slaba kiša lokalnog karaktera, uz dalji pad temperature. Takav, svežiji tip vremena zadržaće se i narednih dana", naveo je Nedeljko Todorović za Kurir televiziju.

Promenljivo vreme, uz smenu suvih i kišnih perioda, zadržaće se sve do početka maja, ali bez obilnih padavina.

"Od 28. i 29. aprila pa do početka maja biće promenljivo, svežije vreme, mestimično sa kišom ili kratkotrajnim pljuskovima, ali bez većih količina padavina", dodao je on.

Raspodela padavina biće neujednačena, što znači da će pojedini krajevi dobijati kišu, dok će drugi ostajati suvi.

"Jedan dan će više padati na severu, drugi na jugu, ali to će biti lokalne pojave, neće u isto vreme padati u celoj Srbiji", objasnio je Todorović.

Uz padavine, očekuje se i zadržavanje nižih temperatura u odnosu na prosek za kraj aprila. Biće i sunčanih intervala, ali bez stabilizacije vremena, pa će se vremenske prilike brzo smenjivati. Ovakav tip vremena, sa čestim promenama, doneće svežije dane i promenljive uslove, što je, kako objašnjava Todorović, karakteristično za prelazni period između proleća i početka toplijeg dela godine.

Moguć sneg na planinama

U višim predelima postoji mogućnost i za kratkotrajan povratak zimskih uslova.

"U tim danima, u višim predelima, iznad 1200 do 1300 metara, može pasti i sneg, uz formiranje manjeg snežnog pokrivača, što je za to doba godine sasvim normalno", rekao je Todorović.

Ipak, u nižim krajevima ne očekuju se izraženiji jutarnji minusi.

"Zbog oblaka i vetra, koji sprečavaju jače hlađenje prizemnog sloja vazduha, u nižim predelima je mala verovatnoća za mraz", istakao je on.

1. maj uz jutarnji mraza, toplije od 4. maja

Iako će tokom dana biti promenljivo, 1. maj mogao bi doneti niže jutarnje temperature. Postoji mogućnost pojave prizemnog mraza, a lokalno i mraza na visini od dva metra, pre svega u kotlinama i planinskim predelima.

Takve pojave mogu predstavljati rizik za poljoprivredne i ratarske kulture, naročito u osetljivim fazama razvoja.

Prema prognozama, stabilnije vremenske prilike očekuju se od 4. maja, kada će doći do postepenog porasta temperature i više sunčanih intervala.

"Negde od 4. ili 5. maja sledi toplije vreme i više sunčanih intervala, ali uz mogućnost kratkotrajnih popodnevnih pljuskova", zaključio je Todorović.

Nakon toga, očekuje se postepeni prelazak u stabilniji i topliji period, ali uz zadržavanje povremenih, kratkotrajnih padavina karakterističnih za prolećne mesece.

