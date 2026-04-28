Slušaj vest

Jedna od najčešćih dilema pred put u Grčku, posebno kod onih koji putuju automobilom, jeste pitanje zelenog kartona. Iako se svake godine o tome mnogo govori, zabuna i dalje postoji, najviše zbog toga što pravila nisu ista za sve zemlje kroz koje prolazite.

Veliki broj putnika zna da zeleni karton nije potreban za ulazak u Grčku, ali tu se najčešće pravi greška – jer većina ljudi do Grčke dolazi preko Makedonije, gde su pravila drugačija.

Zato je važno razumeti celu sliku, a ne samo deo informacije. U nastavku donosimo detaljno objašnjenje za sezonu 2026, zasnovano na realnim iskustvima putnika i praksi sa granica.

Šta je zapravo zeleni karton i čemu služi

Zeleni karton je međunarodni dokaz o osiguranju vozila. Njegova uloga je da potvrdi da vaše vozilo ima važeće osiguranje koje se priznaje i van zemlje u kojoj je registrovano.

U praksi, to znači da u slučaju saobraćajne nezgode u inostranstvu postoji pravni i finansijski okvir kroz koji se pokrivaju štete. Upravo zbog toga neke zemlje i dalje zahtevaju ovaj dokument kao obavezan za ulazak.

Iako se u Evropi sve više ide ka ukidanju potrebe za zelenim kartonom, taj proces još uvek nije završen za sve zemlje kroz koje naši putnici prolaze.

Da li je zeleni karton potreban za Grčku

Za samu Grčku – zeleni karton nije potreban.

Za vozila registrovana u Srbiji dovoljno je da imate važeću polisu obaveznog osiguranja i standardna dokumenta. To znači da na ulasku u Grčku ovaj dokument neće biti tražen.

Ovo je informacija koja često zbunjuje putnike, jer mnogi na osnovu toga zaključe da im zeleni karton uopšte nije potreban. Međutim, to važi samo za poslednju zemlju na ruti – ne i za sve kroz koje prolazite.

Foto: AMSS Printscreen

Gde nastaje najveća zabuna – ruta preko Makedonije

Najveći broj putnika ka Grčkoj ide preko Makedonije. Upravo tu dolazi do ključne razlike.

Za Makedoniju zeleni karton je obavezan dokument.

To znači da, bez obzira na to što vam ne treba za Grčku, bez njega ne možete regularno proći kroz Makedoniju. U praksi, to može dovesti do nekoliko neprijatnih situacija.

Putnici koji nemaju zeleni karton često bivaju zadržani na granici, gde im se nudi opcija kupovine privremenog osiguranja. To ne samo da produžava vreme čekanja, već i povećava trošak putovanja. U nekim slučajevima, bez odgovarajuće dokumentacije, može doći i do zabrane ulaska.

Zbog toga se ova stavka smatra jednom od najvažnijih priprema pred put – posebno jer se problem pojavljuje na samom početku putovanja.

Zašto je bolje izvaditi zeleni karton pre puta

Iako postoji mogućnost da se određene stvari reše na granici, iskustva putnika jasno pokazuju da je mnogo bolje sve završiti unapred.

Kada se zeleni karton izvadi u Srbiji, procedura je jednostavna, brza i bez stresa. Cena je poznata unapred, a dokument dobijate bez čekanja u koloni.

Foto: Marko Nestorović

Sa druge strane, ako se oslonite na rešavanje tog pitanja na granici, ulazite u dodatnu neizvesnost. Tokom sezone, kada su gužve velike, i najmanje zadržavanje može značiti dodatnih sat vremena čekanja. Takođe, privremena rešenja koja se nude na licu mesta često su skuplja i vremenski ograničena.

Upravo zato većina iskusnih putnika ovu stavku rešava pre puta, kako bi izbegli nepotrebne komplikacije.

Koliko važi zeleni karton i na šta treba obratiti pažnju

Važenje zelenog kartona vezano je za važenje vaše polise osiguranja, ali postoje i izuzeci. U nekim situacijama izdaje se dokument sa kraćim rokom, posebno ako je u pitanju privremena varijanta.

Najčešća greška putnika jeste da ne provere datum važenja pre puta. Dešava se da dokument istekne tokom boravka ili neposredno pre povratka, što može napraviti problem prilikom izlaska iz zemlje.

Zato je važno da pre polaska proverite sve datume i budete sigurni da dokument pokriva ceo period putovanja.

Šta ako putujete preko Bugarske

Ako putujete alternativnom rutom preko Bugarske, situacija je drugačija.

Zeleni karton u ovom slučaju nije potreban.

Ova činjenica je jedan od razloga zašto deo putnika razmatra ovu rutu, jer eliminiše jednu obavezu u pripremi puta. Ipak, izbor rute zavisi od mnogo više faktora – pravca putovanja, gužvi, iskustva i ličnih preferencija.

Zeleni karton je samo jedan segment cele priče i ne treba da bude jedini razlog za izbor rute.

Najčešće greške koje se ponavljaju svake godine

Na osnovu iskustava putnika, nekoliko situacija se iz godine u godinu ponavlja.

Mnogi se vode informacijom da zeleni karton nije potreban za Grčku, pa zaborave da prolaze kroz Makedoniju. Drugi ostavljaju vađenje dokumenta za poslednji trenutak, pa se suočavaju sa gužvama i dodatnim troškovima. Treći ne proveravaju datum važenja, što može dovesti do problema na povratku.

Ove greške su potpuno izbegive uz malo pripreme pre puta.

Zaključak – šta je najvažnije zapamtiti

Suština je jednostavna, ali veoma važna:

Za Grčku – zeleni karton nije potreban.

Za Makedoniju – obavezan je.

Za Bugarsku – nije potreban.

Ukoliko putujete najčešćom rutom ka Grčkoj, bez zelenog kartona ne treba kretati na put.

To je mali dokument koji mnogi potcene, ali koji može napraviti veliku razliku – između brzog prolaska i nepotrebnog zadržavanja na granici.

Upravo zato, najbolji savet za sezonu 2026 ostaje isti: pripremite dokumenta na vreme i put će vam biti mnogo jednostavniji.