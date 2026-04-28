Ukoliko se pitate kuda za Prvi maj ove godine, a dosta vam je prepunih izletišta gde “mesto” morate zauzeti još u ranim jutarnjim satima, i istih scenarija iz godine u godinu, pravo je vreme da praznike doživite drugačije – sporije, sadržajnije i autentičnije. Umesto buke i gužve, izaberite miris sveže trave, domaću kuhinju i gostoprimstvo koje se pamti. Zamislite jutra uz cvrkut ptica, doručak napravljen od domaćih proizvoda, razgovore sa gostoljubivim domaćinima i dane ispunjene prirodom, tradicijom i laganim ritmom koji vraća balans.

Upravo takav beg predlaže Turistička organizacija Srbije – putovanje u seoska turistička domaćinstva širom zemlje, gde se priroda, tradicija i savremeni lifestyle susreću na najlepši način. Inspiraciju za putovanje pronađite na zvaničnom sajtu TOS-a, kao i u brošuri „Selo – gde mir i tradicija imaju adresu“– riznici ideja za beg iz svakodnevice.

Vojvodina – ravnica koja smiruje i inspiriše

U prostranstvima severa Srbije, gde horizont deluje beskrajno, čekaju vas sela koja osvajaju na prvi pogled. Ovde se dani mere sporije – uz lagane vožnje biciklom, šetnje kroz vinograde i mirise domaće supe i štrudle koji dopiru iz seoskih dvorišta. A sve to podseća vas koliko jednostavni trenuci mogu da budu dragoceni.

Hajdukovo je idealno za ljubitelje prirode i tišine – u blizini Palićkog jezera, ovo selo nudi savršen spoj opuštanja i rekreacije. Vožnja biciklom kroz ravnicu, šetnje uz vodu i uživanje u lokalnim specijalitetima čine ga savršenim izborom za reset.

Erdevik, smešten na obroncima Fruške gore, poznat je po vinogradima i vinskoj tradiciji dugoj vekovima. Ovde Prvi maj može da miriše na sveže pokošenu travu i zvuči kao nazdravljanje uz čašu vrhunskog vina.

Ravno selo donosi spoj tradicije i savremenog duha – poznato i po kulturnim dešavanjima, pruža priliku da upoznate vojvođansku arhitekturu, običaje i način života koji neguje zajedništvo.

Šumadija i Zapadna Srbija – priroda koja pokreće

Ako želite aktivniji odmor, planinski pejzaži i netaknuta priroda su pravi izbor. Ovde dan počinje pogledom na maglom obavijene vrhove, a nastavlja se pešačenjem, istraživanjem skrivenih vidikovaca i osveženjem kraj bistrih planinskih reka. Spoj avanture i domaćinske topline čini ovaj kraj savršenim za sve koji žele da se pokrenu, ali i istinski odmore.

Rudno, na obroncima planine Golija, savršeno je za ljubitelje oštrog planinskog vazduha i dugih šetnji. Ovde se dani provode u prirodi, a večeri uz domaću hranu i toplinu ognjišta.

Sopotnica je poznata po svojim čuvenim Sopotničkim vodopadima – prizoru koji ostavlja bez daha. Idealno mesto za sve koji žele da spoje avanturu i mir, uz zvuke vode koji umiruju.

Donji Taor, sa Taorskim vrelima, zaoista je skriveni dragulj Zapadne Srbije. Ovde sve odiše autentičnošću – pogled na stari vodenički ambijent u netaknutoj prirodi i spor ritam života prava su asocijacija na neka davna vremena.

Južna i istočna Srbija – autentičnost bez kompromisa

Za one koji traže nešto zaista posebno, jug i istok Srbije nude sela koja pričaju magične priče. Ovde se tradicija živi svakodnevno – kroz arhitekturu, običaje i ukuse koji se prenose generacijama. Pejzaži su divlji i očaravajući, a ritam života podseća da je pravo bogatstvo u doživljaju svakog trenutka.

Vrmdža, u podnožju planine Rtanj, poslednjih godina postaje omiljena destinacija digitalnih nomada i ljubitelja prirode. Ovde ćete pronaći spoj tradicionalnog i modernog – stare kuće, kreativne ljude i energiju koja inspiriše.

Gostuša, koju drugačije zovu „kameno selo“, pravo je etno-blago – jer ovde zbog autentične arhitekture izgleda kao da je vreme stalo.

Donja Lokošnica nezaobilazna je destinacija za gurmane – nadaleko čuvena po proizvodnji paprike, ovo selo nudi bogatstvo ukusa i priliku da uživate u pravoj domaćoj kuhinji juga Srbije.

Kosovo i Metohija – spoj tradicije, istorije i prirode

Ako želite putovanje koje ima dublji smisao i emotivnu dimenziju, uputite se na Kosmet gde se slojevi istorije osećaju na svakom koraku, dok priroda donosi mir i prostor za tišinu i refleksiju.

Novo Brdo, sa svojom srednjovekovnom Tvrđavom Novo Brdo, vodi vas kroz istoriju i pruža spektakularne vidike.

Velika Hoča je mesto gde se tradicija vinogradarstva neguje vekovima – svaka kuća krije priču, a svaki gutljaj vina deo je nasleđa.

Zubin Potok, smešten uz Gazivodsko jezero, nudi savršen balans između prirodnih lepota i odmora – idealno za šetnje, ribolov ili jednostavno uživanje u tišini.

Praznični luksuz jednostavnosti

Seoski turizam nije samo putovanje – to je iskustvo koje vraća energiju, inspiriše i povezuje vas sa onim što je zaista važno. Ovog Prvog maja, dozvolite sebi luksuz jednostavnosti. Spakujte laganu garderobu, otvoren um i želju za novim doživljajima – i po preporuci TOS-a krenite putem sela.

Jer Srbija je najlepša onda kada je otkrivate polako.