Put od Evzonija ka Solunu već godinama važi za jedan od najproblematičnijih i najopasnijih u severnoj Grčkoj, što potvrđuju i grčki mediji i vozači.

U poslednje dve decenije na ovoj deonici zabeležene su desetine teških saobraćajnih nesreća, sa najmanje 50 poginulih i više od 100 teško povređenih. Problem dodatno pogoršavaju nedostatak adekvatne rasvete, loša signalizacija, ali i česta pojava poljoprivrednih traktora koji nekontrolisano prelaze put.

Sada ovaj put konačno ulazi u fazu proširenja i potpune modernizacije, čime će ova deonica konačno postati autoput.

Jedan od ključnih delova trase je pravac Halastra – Polikastro, koji čini deo puta ka graničnom prelazu Evzoni, jednom od najvažnijih kopnenih ulaznih tačaka u Grčku iz pravca Evrope.

Ova deonica duga oko 44 kilometra svakodnevno je veoma opterećena, jer povezuje Grčku sa Balkanom, ali i sa centralnom i severnom Evropom. Uprkos tome, put je godinama unazad ostao infrastrukturno zastareo - sa samo jednom trakom po smeru i bez razdelnog ostrva, što značajno povećava rizik od saobraćajnih nesreća.

Radovi već u toku

Radovi su zvanično počeli u februaru 2026. godine, a trenutno je na terenu angažovano oko 200 radnika i oko 100 građevinskih mašina.

Otvorena su tri glavna gradilišta koja pokrivaju praktično celu trasu.

Prema planu, završetak radova predviđen je u roku od pet godina, odnosno do 2031. godine. Ipak, postoje procene da bi projekat mogao biti završen i ranije, za oko 3,5 godine.

Razlog je to što je teren u ovom delu relativno ravan i pogodan za radove, bez kompleksnih prepreka poput planina, tunela ili velikih mostova.

Kako će izgledati novi autoput

Planirana modernizacija podrazumeva potpunu transformaciju ovog puta u savremeni autoput.

• Izgradnja dodatne kolovozne trake

• Proširenje postojećeg puta

• Dve trake po smeru + zaustavna traka

• Razdvajanje saobraćaja centralnim ostrvom

Praktično, umesto sadašnjeg puta sa jednim kolovozom u oba smera, biće izgrađen pravi autoput sa odvojenim trakama, što će značajno povećati bezbednost i protočnost saobraćaja.

Pored toga, planirani su i obimni prateći radovi:

• Zamena asfalta i kolovoznih površina

• Sanacija i održavanje mostova i drugih objekata

• Nova horizontalna i vertikalna signalizacija

• Postavljanje modernih zaštitnih ograda

• Poboljšanje osvetljenja duž trase

Dodatni sadržaji uz autoput

Projekat ne obuhvata samo put, već i prateću infrastrukturu:

• 16 modernih stanica za vozače (benzinske pumpe, restorani, sadržaji)

• 12 savremenih parking zona i prostora za odmor

Ovo će značajno unaprediti putovanje kolima za Grčku, posebno tokom letnje sezone kada su gužve najveće.

Važnost ovog puta za putnike iz Srbije i ostalih balkanskih zemalja

Granični prelaz Evzoni predstavlja jedan od najprometnijih ulaza u Grčku kada je reč o drumskom saobraćaju. Po broju posetilaca, nalazi se odmah iza aerodroma u Atini i ključna je tačka za sve koji dolaze kolima iz Srbije i regiona.

Zato će modernizacija ovog puta imati direktan uticaj na sve turiste koji putuju ka Halkidikiju, Solunu i dalje ka jugu Grčke.

Proširenje graničnog prelaza Evzoni

Paralelno sa radovima na putu, najavljeno je i proširenje samog graničnog prelaza Evzoni, jednog od najvažnijih drumskih ulaza i izlaza iz zemlje.

Reč je o projektu vrednom 23.652.642,21 evra, koji bi trebalo da unapredi funkcionisanje službi na prelazu i ubrza protok putnika i vozila.

Odluka o realizaciji projekta je već doneta, a pokrenuta je i procedura eksproprijacije zemljišta, što znači da je projekat ušao u konkretnu fazu pripreme.

Za sada nije precizirano kada će tačno početi radovi na samom prelazu, ali je jasno da se ide ka njegovoj modernizaciji. O svim novim informacijama i eventualnom početku radova obavestićemo vas na vreme.

Kada se planovi realizuju, put od Evzonija ka Solunu više neće biti usko grlo i rizična deonica kakvu danas poznajemo, već moderan i bezbedan autoput koji će značajno olakšati putovanje ka Grčkoj, posebno u letnjim mesecima kada su gužve najveće.