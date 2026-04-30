Od uređenih gradskih izletišta do manje poznatih prirodnih oaza na nekoliko sati vožnje, izbor je raznovrstan za sve koji se pitaju gde provesti Prvi maj.

Beogradska izletišta - Brzi beg u prirodu

Kada nemate mnogo vremena ili ne želite da napuštate grad, beogradska izletišta su idealan izbor za kratak predah i uživanje na otvorenom.

1. Ada Ciganlija

Jedno od najpopularnijih mesta za prvomajski roštilj, Ada Ciganlija nudi uređene zone za druženje i boravak u prirodi. Duž jezera protežu se kilometarske pešačke i biciklističke staze, dok ljubitelji aktivnosti mogu birati između brojnih sportskih terena - od košarke i odbojke na pesku do tenisa i golfa. Nakon roštilja, posetioci mogu da se opuste na plažama ili potraže osveženje u poznatom "beogradskom moru."

2. Košutnjak

Ova zelena oaza idealna je za kampovanje i roštiljanje, naročito u predelu oko Hajdučke česme gde su uređeni prostori za piknik. Gornji deo šume nudi razgranatu mrežu staza za šetnju, trčanje ili planinarenje, a posebno je popularan među avanturistima i ljubiteljima prirode. U hladu stoletnjih stabala, možete pronaći svoj kutak za opuštanje, daleko od gradske buke.

3. Kalemegdan

Za pravi gradski izlet sa daškom istorije, Kalemegdan je idealan izbor. Tokom praznika ovde je obično manje gužve nego na drugim izletištima, što pruža mogućnost lagane šetnje kroz tvrđavu i uživanje u spektakularnom pogledu na ušće Save u Dunav. U slučaju iznenadne kiše, prednost Kalemegdana je i blizina gradskog centra sa brojnim kafeima i restoranima.

4. Avala

Na samo 16 kilometara od centra grada, planina Avala nudi savršen beg u prirodu. Uspon do Avalskog tornja nagrađuje posetioce panoramskim pogledom na Beograd i okolinu. I pored potencijalne gužve tokom praznika, prostrana šuma omogućava da svako pronađe svoj mirni kutak za odmor i roštiljanje. Dobra povezanost sa gradom čini Avalu pristupačnom i onima bez sopstvenog prevoza.

5. Zvezdarska šuma

Ovo lokalno izletište idealno je za miran predah u prirodi. Šuma je opremljena klupama i stolovima za odmor, a prednost joj je i blizina prodavnica gde možete dopuniti zalihe za roštilj ili piknik. Staze kroz šumu savršene su za lagane šetnje, a sa nekoliko vidikovaca pruža se lep pogled na grad.

6. Savski kej (Blok 45)

Za one koji vole atmosferu uz reku, Savski kej je mesto okupljanja uz hranu, piće i muziku. Brojni splavovi i restorani nude raznovrsne gastronomske užitke, a šetalište uz reku pruža mogućnost za opuštajuću šetnju. Posebno je atraktivno u večernjim satima kada sunce zalazi nad rekom.

7. Bojčinska šuma

Ovo autentično izletište u blizini naselja Jakovo, Progar i Boljevci dostupno je i gradskim prevozom i brodićem. Šetnja kroz šumu može se kombinovati sa odmorom uz Savu i gastro doživljajem na lokalnim salašima. Poseban šarm daju konji i druge životinje koje se mogu videti na okolnim imanjima.

8. Grocka

Na 24 kilometra dunavske obale, Grocka predstavlja raj za ribolovce i ljubitelje rečnih pejzaža. Dostupna brodićem iz Beograda, ova lokacija nudi miran boravak u prirodi. Za najlepši pogled na okolinu, popnite se do vidikovca na vrhu Brestovika.

9. Bela stena (Forkontumac)

Ova rečna ada, dostupna čamcem, krije najlepšu peščanu plažu na Dunavu. Idealna je za celodnevni izlet koji kombinuje prirodu, kupanje i sunčanje. Kristalno čista voda i bele peščane plaže stvaraju osećaj da ste na moru, a ne nadomak Beograda.

Do sat vremena od Beograda - Skrivena prirodna blaga

Za one koji žele malo više avanture, ali nemaju previše vremena, ova mesta na manje od sat vremena vožnje od grada pružaju autentičan doživljaj prirode bez velike gužve.

10. Zabran kod Obrenovca

Ovo prelepo izletište smešteno je uz Savu i Kolubaru i pruža mnoštvo sadržaja za aktivan odmor. Trim staza kroz šumu opremljena je vežbalištima, dok su piknik prostori uređeni sa stolovima i klupama. Sa vidikovca se pruža divan pogled na reku, a za avanturiste tu su avantura park, paintball i streličarstvo. Biciklističke staze i ribolovni tereni upotpunjuju ponudu, a ugostiteljski objekti nude osveženje nakon aktivnog dana.

11. Mali Dunav (Vinča)

Na samo 20 minuta od centra Beograda, ovo edukativno prirodno dobro Poljoprivrednog fakulteta idealno je za porodični izlet. Mini Dunav sa izvorom, akvarijum, mini zoo-vrt i botanička bašta pružaju jedinstveno iskustvo i za decu i za odrasle. Tradicionalna sojenica i kutak za ribolov i plovidbu daju autentičan doživljaj prirode uz obrazovnu dimenziju.

Do dva sata od Beograda - Puna avantura i opuštanje

Za one koji žele da iskoriste ceo produženi vikend, ove destinacije na do dva sata vožnje od Beograda nude raznovrsne sadržaje i prirodne lepote.

12. Srebrno jezero

Ovo popularno jezero kod Velikog Gradišta idealno je mesto za roštilj uz vodu. Poznata Požarevačka plaža ima blag nagib, što je čini pogodnom za porodice sa decom. Pored kupanja, dostupne su i brojne druge aktivnosti - od vožnje pedalina i kajaka do odbojke na pesku i tenisa.

13. Belocrkvanska jezera

Sistem od sedam veštačkih jezera sa šljunkovitom obalom prava je oaza za ljubitelje kupanja i sunčanja. Plava i Zeleno jezero su najpopularnija, a između njih se prostire uređen prostor za roštiljanje. Relativno mirnija od drugih izletišta, ova lokacija je idealna za porodice koje traže opuštanje u prirodi.

14. Palić i Subotica

Palićko jezero tradicionalno otvara sezonu upravo 1. maja, uz veliki luna park i bazar rukotvorina. Kombinacija izleta uz jezero i kulturno-zabavne manifestacije čini ovu destinaciju posebno atraktivnom za prvomajske praznike. Na samo 8 kilometara udaljenosti nalazi se i Subotica, sa svojom jedinstvenom secesijskom arhitekturom, koju vredi posetiti.

15. Zasavica

Prirodni rezervat kod Sremske Mitrovice dom je za 192 vrste flore i faune. Simbol rezervata je drvena osmatračnica visoka 18 metara, sa koje se pruža spektakularan pogled na okolinu. Ljubitelji životinja mogu videti dabrove, mangulice, podolsko goveče i farmu magaraca, a tu je i mini zoo-vrt. Vožnja čamcem kroz rezervat, posmatranje ptica i uživanje u domaćoj hrani na otvorenim pašnjacima čine nezaboravno iskustvo.

16. Sremski Karlovci

Poznati po baroknoj arhitekturi i čuvenim vinima, Sremski Karlovci nude spoj kulture i prirode. Posebna atrakcija je Karlovačko ostrvo "Koh Chang" (poznato i kao Majmunsko ostrvo ili Dunavski Maldivi), sa peščanom plažom dostupnom čamcem. Ovaj skriveni biser stvara egzotičan osećaj, kao da ste na tropskom ostrvu, a ne u Vojvodini.

17. Kosmaj

Za ljubitelje planinarenja, Kosmaj kod Mladenovca nudi staze različite težine, sve do spomenika Kosmajskom partizanskom odredu na vrhu. Sa brojnim vidikovcima i manastirima, ovo je idealna destinacija za one koji traže svež vazduh i duhovni mir. U podnožju se nalazi Markovačko jezero, a posebnu atrakciju predstavlja vodopad Pruten - skriven u selu Babe, još uvek nepoznat većini posetilaca.

Bez obzira na vaše preferencije - bilo da tražite aktivan odmor, kulturno iskustvo, gastronomske užitke ili jednostavno mir u prirodi - okolina Beograda ima ponešto za svakoga. Iskoristite prvomajske praznike da otkrijete neko od ovih predivnih mesta i stvorite nezaboravne uspomene sa porodicom i prijateljima.

