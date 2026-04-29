Ukoliko primetite krpelja na svojoj koži, javite se lekaru da ga što pre ukloni i ne pokušavajte da to učinite sami, upozorila je dr Svetlana Mićić iz Doma zdravlja "Savski venac".

Proleće i toplo vreme nas poziva u prirodu, tokom prvomajskih praznika očekuje se da će građani duže boraviti u prirodi, ali tamo, napominje ona, vrebaju opasnosti.

- Krpelji su paraziti koji obitavaju u šumovitim predelima, rastinju, visokoj neodržavanoj travi. Prija im toplo vreme i u prirodi su od proleća do jeseni. Njihov ubod je bezbolan, ali ako su zaraženi mogu izazvati lajmsku bolest - rekla je za Tanjug dr Svetlana Mićić.

Njen savet je da se, po povratku iz prirode, obavezno uradi samopregled, istušira, a odeća istrese i stavi na pranje.

- Decu takođe treba da pregledate. Krpelji vole toplije predele na koži kao što su kosmati delovi, prevoji pazuh, prepone prevoj vrata. Preventivno bi trebalo nositi košulje dugih rukava, duge pantalone, patike, čarape i kačkete - navela je dr Mićić.

Ako primetite krpelja, ističe dr Mićić, obavezno se treba javiti u najbližu zdravstvenu ustanovu kako bi ga stručno lice odstranilo, najbolje u prvih 24-36 sati.

- Ne treba da lrpelja skidamo sami niti da ga mažemo različitim supstancama kao što su ulje, alkohol, aceton. Izvađeni krpelj možemo poslati na analizu, da se proveri da li je zaražen. Inkubacija traje od 3 do 30 dana, a crvenilo može da se pojavi i nekoliko dana posle uboda, zato osoba treba da isprati situaciju i ako se pojavi kružno crvenilo veće od 5 centimetara u prečniku obavezno da se javi lekaru. Ne uzimajte antibiotike na svoju ruku, ni preventivno, već samo nakon pregleda lekara - naglasila je dr Mićić.