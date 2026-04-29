Građani koji žele da spremno dočekaju prve letnje vrućine trebalo bi već sada da razmisle o servisu klima-uređaja, jer je proleće idealan period za čišćenje kako zbog kraćih rokova čekanja majstora, tako i zbog povoljnijih termina.

Topli prolećni dani polako najavljuju dolazak letnjih žega i toplotnih talasa, koji su najavljeni već za jun, a ujedno su i podigli potražnju za servisom klime. Neki građani uređaje trenutno koriste za dogrevanje stana kad noću padne temperatura, dok će uskoro početi i rashlađivanje prostora, te je pravo vreme za čišćenje i pripremu uređaja, savetuju serviseri.

Cene servisa u Srbiji u proseku se kreću od 4.000 do 6.000 dinara, u zavisnosti od tipa i obima intervencije, dok s potražnjom i iznos može da skoči. Servisiranje obično podrazumeva detaljno čišćenje, proveru ispravnosti i osnovno održavanje sistema.

Idealno rešenje

Vladimir Dujaković, majstor za klime u Beogradu, kaže za Kurir da je mašinski servis idealno rešenje za čišćenje klime.

- Košta 5.000 dinara i podrazumeva kompletno pranje unutrašnje jedinice pod pritiskom, kao i održavanje koje uključuje proveru sistema, dopunjavanje rashladnog gasa, testiranje funkcionalnosti, tako da je uređaj nakon servisa maltene kao nov. Činjenica je da neki građani odlažu servis i po dve-tri godine, a ima i onih pojedinaca koji uređaj nisu servisirali pet i više sezona - navodi majstor i dodaje:

- To svakako otežava rad jer ventilator ne može da se okreće i distribuira vazduh u prostoriji, a zaprljanost iziskuje i veću potrošnju struje.

Dujaković kaže i da se uveliko zakazuju termini za servis, kao i da se trenutno najduže čeka sedam dana.

Uticaj na zdravlje

- Imam klijente koji zovu već krajem februara ili početkom marta i zauzimaju prolećne termine. Očekujem da će se s dolaskom sezone čekati i duže i da će biti listi čekanja. Ono što svaki građanin treba trenutno da proveri jeste da otvori vratanca klime i da pogleda da li na ventilatoru postoje naslage, ukoliko ih ima, odmah treba da pozovu jer kad klima svakodnevno počne da se koristi, onda može vrlo lako da dođe do ozbiljnih kvarova - savetuje Dujaković.

Alergolog dr Saša Milićević naglašava da je servisiranje poželjno zbog različitih bakterija, gljivica i grinja koje kod ukućana izazivaju simptome alergija i respiratornih infekcija.

- U klimi se može naći ređe i koksaki virus, a neke studije kažu da se može naći i bakterija legionela, koja izaziva legionarsku bolest. Uključivanje klime na toplo ili hladno koja nije servisirana izaziva kijanje, kašalj, sviranje u grudima i otežano disanje, a nekada se javi i konjunktivitis. Najviše su osetljiva deca jer trče po kući, duboko dišu i udišu grinje i bakterije, koje su opasne po zdravlje - objasnio je dr Milićević.

