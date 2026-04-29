Ministar bez portfelja zadužen da prati stanje, predlaže mere i učestvuje u koordinaciji aktivnosti u oblasti odnosa Republike Srbije sa dijasporom, Đorđe Milićević posetio je Kikindu gde je u okviru programa "Sa ministrom na Ti", u prisustvu gradonačelnika Mladena Bogdana i gradskog rukovodstva, razgovarao sa mladim ljudima, stavljajući u fokus neposredan, iskren i otvoren odnos između države i generacija koje dolaze.

U razgovoru sa ministrom Milićevićem mladi su izneli svoje stavove i razmišljanja o njihovim potrebama, izazovima i vizijama budućnosti.

Jedan od ciljeva projekta "Sa ministrom na Ti" je iskren i jednostavan dijalog sa mladima, rekao je ministar Milićević i dodao da je došao u Kikindu da čuje sa kojim se izazovima suočavaju, ali, isto tako, da sazna nešto novo, “nove informacije i nova znanja” koja mogu koristiti u kreiranju politika koje će obezbediti stabilnu i sigurnu budućnost.

Došao sam da razgovaram sa vama, da čujem šta je to što je potrebno da uradimo da biste ostali u zemlji, šta je to što možemo da uradimo da se vratite, rekao je ministar Milićević i dodao da je uvek dostupan mladim ljudima za razgovor, ne samo kao podrška, već kao partner koji iskustvom i znanjem može doprineti realizaciji zajedničkih ciljeva.

Ministar Đorđe Milićević je podsetio da Srbija od pre desetak godina nije ista zemlja kao danas i dodao da to ne potvrđuje samo bolji životni standard građana, već i realna slika na terenu.

Ministar Đorđe Milićević je naglasio da se u proteklom periodu veliki broj porodica sa decom vratio iz inostranstva u maticu, gde nastavljaju svoj život i budućnost kreiraju u Srbiji.

Srbija je sigurno mesto, mirna luka, posebno u svetu turbulentnih dešavanja i izazova, rekao je ministar Milićević i dodao da je iskren dijalog osnov za svaku ozbiljnu i odgovornu politiku koja može garantovati i budućnost u kojoj želimo da živimo.

Mladi su u razgovoru sa ministrom Milićevićem otvorili temu njihovih sunarodnika koji žive izvan granica Srbije, kao i njihove povezanosti sa maticom.

Ministar Đorđe Milićević je naglasio važnost jačanja i povezivanja mladih sa otadžbinom, ali i podsetio na dosadašnje projekte koje Kabinet aktivno realizuje sa mladima i decom u dijaspori i regionu.

Važno je čuvati svoj identitet, rekao je ministar Milićević i dodao da je pored jačanja svesti o nacionalnoj pripadnosti i te kako potrebno motivisati mlade da razmišljaju o trajnom povratku kroz sistemsku podršku države i društva.

Želimo da Srbija bude prvi izbor u odluci koja se tiče budućnosti i verujem da Kabinet radi dobar posao, rekao je ministar Milićević i dodao da zato želi dodatno da čuje šta mladi mogu da ponude, koja su to razmišljanja i stavovi koji će doprineti boljem i razvijenijem društvu.

Ministar Đorđe Milićević je istakao da će nastaviti da razgovara sa mladima, da podstiče dijalog radi boljeg razumevanja i međusobnog poštovanja i dodao da je projekat "Sa ministrom na Ti" potvrda opredeljenosti da se budućnost gradi zajedno, odgovorno, posvećeno i sa jasnom vizijom