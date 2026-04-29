„Bezbednost i zdravlje na radu su apsloutni prioritet radne atmosfere koju stvaramo u Srbiji“, poručila je ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski koja je, povodom obeležavanja „28. aprila” Svetskog dana bezbednosti i zdravlja na radu i Dana bezbednosti i zdravlja na radu u Republici Srbiji, privrednicima koji su se isticali u očuvanju bezbednosti i zdravlja na radu, uručila nacionalna priznanja.

Kako je navela, ove godine bio je najveći broj prijavljenih poslodavaca, preko 60, a nagrađeno je njih 25. Priznanja su podeljena u tri vrste, u zavisnosti od privrednog subjekta, njihove strukture i registracije, a to su: Povelja „28. april”; Plaketa „28. april” i Pohvalnica „28. april”.

Ona je navela da je u prethodnoj godini Inspekcija rada izvršila na desetine hiljada inspekcijskih nadzora.

Milica Đurđević Stamenkovski uručila priznanja poslodavcima Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

„Vodimo računa da naši radnici budu prijavljeni, da nema rada na crno. Svi nadzori koji su izvršeni u prethodnoj godini, odnosno preko 80 odsto njih, donelo je konkretan rezultat, a to je da su naši radnici nakon toga, bili prijavljeni.

Apelujemo na sve privrednike i poslodavce da omoguće da njihovi radnici budu sigurni u bezbedni na svom poslu, koja je često njihova druga kuća“, istakla je Đurđević Stamenkovski.

Naglasila je da je svako ulaganje u bezbednost i zdravlje na radu najsigurnija investicija, pre svega u živote i zdravlje ljudi, jer je težnja svakog radnika i njihovih porodica da se kući vrate bezbedni, živi i zdravi.

Navela je i da je veoma važno što je današnja dodela održana u sali EXPO, jer se time šalje važna poruka, ne samo za ovu godinu, već za predstojeću EXPO izložbu, a to je da Srbija želi da bude zemlja rada, ali i bezbednosti i zdravlja radnika.

„Srbija je zemlja koja je pored rada i zemlja koja postiže najviše standarde iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu“, zaključila je Đurđević Stamenkovski.