Društvo
Tri hiljade nas po 1.000 dinara! Branka je u Turskoj, hitno mora da plati i primi dve doze leka! Ne sme da izgubi životnu bitku!
Slušaj vest
Udruženje novinara Srbije (UNS) poziva 3 000 pojedinaca da uplate po 1 000 dinara na račun novinarke Dnevnika Branke Pavković iz Novog Sada u Erste banci 340003224621370 što će omogućiti da nastavi da se leči!
Foto: Privatna arhiva
Koleginica Pavković je trenutno na lečenju u Turskoj i hitno je potrebno da prikupimo novac za naredne dve doze leka.
Pojedinci iz kancelarije UNS-a, brojne koleginice i kolege, poznati novinari, priključili su se akciji koju požrtvovano vode Brankini prijatelji, zaposleni i saradnici iz njenog Dnevnika.
UNS zahvaljuje svima koji su u mogućnosti da se priključe akciji prikupljanja novca za Brankino lečenje.
Kurir Društvo
Reaguj
Komentariši