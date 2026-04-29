Slušaj vest

Udruženje novinara Srbije (UNS) poziva 3 000 pojedinaca da uplate po 1 000 dinara na račun novinarke Dnevnika Branke Pavković iz Novog Sada u Erste banci 340003224621370 što će omogućiti da nastavi da se leči!

Foto: Privatna arhiva

Koleginica Pavković je trenutno na lečenju u Turskoj i hitno je potrebno da prikupimo novac za naredne dve doze leka.

Pojedinci iz kancelarije UNS-a, brojne koleginice i kolege, poznati novinari, priključili su se akciji koju požrtvovano vode Brankini prijatelji, zaposleni i saradnici iz njenog Dnevnika.

UNS zahvaljuje svima koji su u mogućnosti da se priključe akciji prikupljanja novca za Brankino lečenje.