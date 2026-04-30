Slušaj vest

Na Zlatiboru je trenutno nula stepeni! Neuobičajeno hladno vreme za ovo doba godine beleži se u svim krajevima Srbije i to uoči Prvog maja pa će sutra na uranku uz roštilj na nekim mestima očigledno biti obavezna i lopata za sneg.

Ono što je interesantno jeste da na novosadskom Štrandu od sutra, Prvog maja, počinje kupališna sezona!

Sneg na Zlatiboru uoči Prvog maja Foto: Kurir/K.S

Vreme danas u Srbiji

U Vojvodini pretežno sunčano uz lokalni umereni razvoj dnevne oblačnosti. U ostalim krajevima pretežno oblačno i osetno hladnije, mestimično sa kišom, na planinama sa snegom.

Pre podne na zapadu, a posle podne i uveče i u ostalom delu Srbije prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. Vetar umeren, ponegde i jak severni i severoistočni, uveče u slablјenju. Najviša temperatura od 9 do 16.

Sneg na Kopaoniku i Zlatiboru Foto: screenshot Infokop, Printscreen/Zlatiborrs, Printscreen/Zlatiborrs

Vreme za Prvi maj

Od petka do kraja sedmice (01 - 03.05.) promenlјivo oblačno sa sunčanim intervalima i u većini mesta suvo, a uz dnevni razvoj oblačnosti, uslova za kratkotrajnu kišu ili lokalni plјusak biće uglavnom na istoku i jugoistoku zemlјe.

Temperatura u padu - ujutro se očekuje pojava prizemnih mrazeva, koji će biti najrasprostranjeniji u petak (01.05.) i subotu (02.05.), dok će dnevne temperature u petak (01.05.) biti od 12 do 17 °S, a zatim u porastu. Duvaće pojačan severozapadni vetar, naročito sredinom dana i posle podne.

Od ponedelјka (04.05.) osetno toplije sa dnevnim temperaturama oko 25 °S - početkom sedmice pretežno sunčano, a zatim nestabilnije sa lokalnim plјuskovima i grmlјavinom.

Na području Beograda dnevne temperature u četvrtak i petak (30.04 - 01.05.) od 15 do 17 °S, za dane vikenda (02 - 03.05.) od 20 do 23 °S, a početkom sledeće sedmice (od 04.05.) uz sunčano vreme i oko 25 °S. Prizemni jutarnji mraz očekuje se u petak (01.05.).

Temperature jutros u 7 časova

Foto: RHMZ Printscreen