Antalijska rivijera ima onaj redak spoj zbog kog se letovanje ne pamti samo po plaži, već i po osećaju prostora. More je ovde široko i toplo, dani dugi i sunčani, a svaki deo obale ima svoj karakter – od živih turističkih centara do mirnijih zona u kojima odmor prirodno dobija sporiji ritam.

Side je posebno mesto na toj obali. Nekada antički grad i važna luka, danas je jedna od najlepših destinacija Antalijske regije, poznata po tome što se istorija i more dodiruju gotovo na svakom koraku. Šetnja kroz stari deo Sidea vodi pored ostataka antičkih hramova, kamenih ulica i pogleda ka moru, dok zalazak sunca pored Apolonovog hrama ostaje jedan od najprepoznatljivijih prizora ovog dela Turske.

U takvom okruženju, u mestu Titreyengöl, smešten je Asteria Collection Side 5★ (ex Amara Family Resort) – porodični hotel koji nudi širok spektar sadržaja za sve uzraste. Nalazi se na oko 5 km od centra Sidea i Manavgata, dok je od aerodroma u Antaliji udaljen oko 65 km. Hotel zauzima površinu od 56.000 m², a u okviru kompleksa gostima su na raspolaganju nekoliko bazena, spa centar, à la carte restorani i više barova. Za decu su obezbeđeni dečiji klub za uzrast od 4 do 12 godina, mini disko i igralište, što hotel čini pogodnim izborom za porodična putovanja.

Plaža hotela nalazi se na oko 300 metara od kompleksa i peščano-šljunkovita je. Gostima su suncobrani, ležaljke i peškiri dostupni bez doplate, što omogućava jednostavan i prijatan boravak uz more tokom dana.

Smeštajne jedinice raspoređene su u glavnoj zgradi i nekoliko aneks zgrada, a sve sobe imaju klima uređaj, Wi-Fi, SAT TV, sef, mini-bar, telefon, fen, balkon ili francuski balkon, kupatilo sa tušem ili kadom, kao i set za čaj i kafu.

Usluga u hotelu je na bazi Ultra All Inclusive koncepta i obuhvata doručak, kasni doručak, ručak i večeru po principu samoposluživanja, uz izbor više jela prema hotelskim pravilima. Tokom dana gostima su dostupne užine na više lokacija, sladoled, kolači i palačinke. Hotel raspolaže i sa dva à la carte restorana, turskim i internacionalnim, koji se mogu koristiti jednom tokom boravka bez doplate, uz prethodnu rezervaciju, kao i sa nekoliko barova.

Za aktivan i sadržajan boravak gostima su na raspolaganju bazen sa toboganima, relax bazen, dva dečija bazena, zatvoreni bazen, odbojka na plaži, teniski teren, živa muzika određenim danima, aerobik, pikado, boćanje, stoni tenis i vaterpolo. Wi-Fi internet dostupan je u lobiju hotela.

Za dodatno opuštanje, hotel nudi spa i wellness sadržaje koji uključuju tursko kupatilo, saunu i fitness centar.

Asteria Collection Side 5★ (ex Amara Family Resort) predstavlja dobar izbor za goste koji žele porodičan odmor u regiji bogatoj istorijom, prirodom i sadržajima, uz dovoljno mogućnosti za opuštanje, zabavu i istraživanje jednog od najlepših delova Antalijske rivijere.

U ponudi turističke agencije 1 A Travel nalaze se avionski aranžmani za Tursku, Egipat, Siciliju, Sardiniju i Tunis, koji obuhvataju povratnu avio-kartu, organizovane transfere od aerodroma do hotela i nazad, smeštaj sa uslugom prema izabranom hotelu, kao i asistenciju predstavnika na destinaciji, u zavisnosti od konkretne destinacije.

Kompletnu ponudu hotela i termina putovanja možete pogledati na zvaničnom sajtu agencije 1 A Travel , gde je online rezervaciju moguće obaviti brzo i jednostavno u svega nekoliko koraka putem stranice Moj nalog.

Za sva dodatna pitanja i stručne savete, putnicima je na raspolaganju call centar na broj 011 655 78 00.