Slušaj vest

Kada je pre osam godina prvi put otvorio vrata svojih prodavnica u Srbiji, Lidl je doneo više od novih rafova, doneo je potpuno novi model razmišljanja o kupovini. Mnogi su se tada pitali kako će se nemačka logika uklopiti u ovdašnji mentalitet koji voli neposrednost i lokalne prodavce, ali danas, skoro deceniju kasnije, podaci govore sami za sebe. Lidl nije samo postao mesto gde se obavlja svakodnevna nabavka, već svojevrsni socijalni barometar i lider na tržištu koje je sve dinamičnije i cenovno osetljivije. Dokaz za to je i činjenica da ovaj lanac već devet meseci uzastopno, prema nezavisnim istraživanjima, nudi najpovoljniju potrošačku korpu u Srbiji*. Ipak, tajna niskih cena nije u čarobnom štapiću, već u onome što Nikola Balaban, direktor nabavke u ovoj kompaniji, naziva hirurški preciznom ekonomskom matematikom.

Optimizacija troškova ključ za najniže cene

Suština Lidlovog uspeha leži u operativnoj efikasnosti koja eliminiše svaki suvišan trošak. Dok se u javnosti često spekuliše o trgovačkim maržama, u Lidlu kažu da uštede ostvarene u organizaciji magacina, logistici ili načinu izlaganja robe kompanija ne zadržava kao profit, već je strateški „preliva“ u nižu cenu na polici. Takva predvidivost omogućava kompaniji da svojim partnerima i dobavljačima šalje “trebovanja” nedeljama, pa čak i mesecima unapred. Kada domaći proizvođač piletine ili povrća zna tačno koliko će robe isporučiti za dva meseca, on dobija dragoceno vreme da optimizuje svoju proizvodnju bez stresa od tržišne neizvesnosti, što na kraju plaća potrošač – kroz manji račun na kasi.

Posebno poglavlje ove priče čini savršen balans između nemačke discipline i srpske tradicije. Broj lokalnih dobavljača sa kojima Lidl sarađuje raste iz dana u dan, a samo u protekloj godini vrednost otkupa od domaćih proizvođača uvećana je za 16 procenata. Na policama se danas nalazi više od 700 proizvoda koji nose pečat domaćeg, a dobar primer rasta dobavljača kroz saradnju sa Lidlom je “Mlekara Kruna“, koja je višestruko uvećala svoju preradu sa 7 do 45 tona prerade mleka na dnevnom nivou, ostvarujući istovremeno značajan rast, razvoj, kao i vidljivost kroz mrežu i kanale kompanije. Takođe, proizvođači mesa koji su uz podršku Lidla instalirali najsavremenije linije za pakovanje, pokazuju da ovaj lanac nije samo trgovac, već i snažan motor modernizacije srpske privrede.

Međutim, Lidl nije samo uvoznik evropskih standarda, već i ozbiljan izvoznik srpskog kvaliteta. U 2025. godini kroz mrežu kompanije izvezeno je čak oko 22 miliona evra proizvoda domaćih dobavljača, ali prave priče se kriju iza brojeva. Čak 40 miliona srpskih somuna godišnje se nađe u ponudi u Italiji, dok Lidlov sir „Adriatikos“ osvaja kupce u Bugarskoj i Hrvatskoj. Na taj način, domaći proizvođači dobijaju šansu da igraju u „ligi šampiona“ evropske trgovine, dok Srbija dobija ambasadore koji se ne nalaze u diplomatskim predstavništvima, već na trpezama miliona Evropljana.

Cena i kvalitet ruku pod ruku

Za modernu porodicu koja ne želi da pravi kompromis između cene i zdravlja, Lidl postavlja nove standarde i u sferi poput bezbednosti, održivosti i kvaliteta hrane. Lidl je prvi na tržištu postavio standard za sveža jaja, tj. kompanija u ponudi ima jaja iz minimum podnog uzgoja, čime direktno utiče na održiviju nabavku i bolji kvalitet proizvoda. Uz stotine sertifikovanih organskih artikala, jasno je da „povoljno“ ne znači samo jeftino, već pametno investirano u zdravlje potrošača. Da luksuz više nije rezervisan samo za praznike, potvrđuje i ekskluzivna vest da brend „Deluxe“ postaje stalni deo redovnog asortimana. Vrhunski delikatesi, pršute i specifični sirevi od sada su dostupni svakog dana, demistifikujući ideju da premijum kvalitet mora biti nedostižan prosečnom čoveku.

Pogled u budućnost otkriva viziju u kojoj pojam „skupo“ i “akcija” skoro pa postaju stvar prošlosti. Fokus na stalne inovacije, digitalizaciju kroz Lidl Plus platformu i neprekidno širenje asortimana svežeg voća i povrća, garantuje da će ovaj lanac ostati lider koji podiže lestvicu celokupnom tržištu. Ukoliko konkurencija krene da ih prati u snižavanju cena, u Lidlu to vide kao uspeh za sve građane Srbije. Jer, na kraju dana, njihova misija je jednostavna: omogućiti svakoj porodici da sačuva dinar više i kupuje po niskim cenama svaki dan, dok uživa u vrhunskom kvalitetu koji je nekada bio nedostupan i luksuz. To je domaćinska ekonomija novog doba, u kojoj su svi na dobitku.