Pukovnik policije Dejan Stević izjavio je danas da vozači koji se na auto-putu iznenada susretnu sa vozilom iz suprotnog smera prvo treba da pogledaju koliko je daleko i koliko se brzo kreće vozilo iza, da upale sva četiri pokazivača pravca, da iskoristi zvučni signal kako bi se upozorio vozač koji je ušao u suprotan smer i bezbedno da zaustave vozilo jer će tada eventualna udarna brzina biti manja, i istakao da nikako ne treba napuštati vozilo i biti pešak na auto-putu.

Govoreći o saobraćajnoj nesreći koja se dogodila pre dva dana na auto-putu Šabac-Ruma u kojoj su život izgubile četiri osobe, Stević je rekao da vozači koji se kreću suprotnim smerom mogu da se podele u tri grupe, jedna je vezana za izazove na TikToku gde se za određeni novac radi nešto bizarno, druga grupa su slučajevi suicida i treća grupa su starije generacije koje to čine greškom uprkos signalizaciji koja je postavljena po najvišim standardima.

- Kada je u pitanju ovo vrlo rizično ponašanje kod Rume posledice su, kao što smo videli, fatalne, u direktnom udesu izgubljena su četiri života. Vozač (48), ušao je u kontra-smer i u momentu nezgode kretao se brzinom od 130 km/h. U drugom vozilu, golfu 7, nalazilo se četvoro mladih ljudi od kojih je troje izgubilo živote na licu mesta dok je jedna osoba u teškom stanju. Ovo je opasna pojava u društvu, ali i u svetu - istakao je on.

Kako je naveo, vozač forda je ušao na auto-put u 12.50 časova, policija je obaveštena u 12.53, a već u 13.00 dogodila se stravična nesreća.

Dodao je da je policija bila na licu mesta u 13.10 i da je tada bilo jako malo vremena za reakciju.

- Presretači su koncentrisani i gravitiraju oko auto-puteva. Na auto-putevima imamo sistem merenja prosečne brzine, pa njihovo prisustvo nije neophodno, osim u interventnim situacijama poput ove. Policija je, kao i hitna pomoć, brzo stigla na lice mesta. Nastojimo da naše najmobilnije jedinice koncentrišemo upravo zbog ovakvih i sličnih slučajeva - izjavio je on.

Osvrćući se na to što je samo dan nakon tragedije kod Rume zabeležen novi slučaj šlepera na auto-putu kod Dobanovaca koji se kretao u suprotnom smeru, Stević je rekao da je taj vozač priveden, i dodao da ukoliko vozač nije oštetio tuđu imovinu ili povredio nekoga, onda to ne može da se kvalifikuje kao krivično delo.

U pitanju je prekršajni postupak za koji se izriče najstroža sankcija predviđena Zakonom o bezbednosti saobraćaja, što se u praksi obično tretira kao nasilnička vožnja, izjavio je pukovnik i dodao da vozač može dobiti meru zabrane upravljanja vozilom od osam ili više meseci, kaznu zatvora od 30 do 60 dana, novčanu kaznu do 140.000 dinara i 14 kaznenih poena, dok se sa 18 poena trajno ostaje bez dozvole.

- Čak i uz najmanji prekršaj, dozvola se gubi na dve godine, a ukoliko je vozač povratnik, vozilo mu se može oduzeti do okončanja postupka. Nama je jasno da se građani zbog slučaja koji je potresao javnost, osećaju manje bezbedni, ali mi to nećemo dozvoliti, kao ministarstvo. Bićemo prisutni u punom kapacitetu i ovog praznika. Mi smo proglasili početak pete sveobuhvatne akcije koja će biti koncentrisana na sve vrste prekršaja - poručio je on.

Komentarišući informacije koje su se pojavile na društvenim mrežama da se za pređen kilometar u suprotnom smeru plaća i do 500 eura kao deo izazova, Stević je izjavio da policija aktivno radi na otkrivanju organizatora, i dodao da se trenutno ispituje osnovanost sumnje kako bi policija mogla da aplicira ka nadležnim organima da dobije nalog tužilaštva za praćenje komunikacije.

Istakao je da je policija prošle godine formirala specijalizovani tim koji prati Instagram, TikTok i ostale društvene mreže, i dodao da je procesuirano 47 objava gde je policija uspela da identifikuje registarske tablice ili deonicu puta.

- Pet aktuelnih slučajeva vožnje u kontra smeru smo pronašli i procesuirali u roku od 24 sata i nadam se da će biti kažnjeni najstrožom kaznom - poručio je pukovnik.