Ispred Opšte bolnice u Bijelom Polju došlo je do incidenta kada je mladić O.B. napao medicinskog tehničara, prvo verbalno a zatim i fizički.

- Incident se dogodio 28. aprila, oko 14:20 časova, ispred Opšte bolnice. Osumnjičeni je prišao glavnom medicinskom tehničaru internog odeljenja P.M, koji se nalazio ispred objekta, nakon čega mu je uputio uvrede, a potom ga fizički guraonapao. Napadač je, kako se sumnja, uhvatio oštećenog za ruke, gurao ga ka ulaznim vratima odeljenja, uz kontinuirane uvrede i pretnje, a zatim ga pesnicom udario u predelu glave, odnosno nosa - potvrđeno je za RINU u ODT Bijelom Polju.

Protiv ovog lica podneta je krivična prijava, a nakon saslušanja određeno mu je zadržavanje do 72 sata.

Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju 29. aprila 2026. godine dostavljena je krivična prijava protiv O.B. zbog sumnje da je izvršio krivično delo nasilničko ponašanje.

Povređeni medicinski tehničar zadobio je telesne povrede koje su konstatovane u medicinskoj dokumentaciji.